У день перемоги над нацизмом – з забороненою символікою: правопорушення на Миколаївщині

У Миколаївській області під час заходів до перемоги над нацизмом у Другій світовій війні не обійшлось без неприємних інцидентів. Мешканці області не втримались від того, аби не взяти з собою прапори із забороненою радянською символікою.

Наразі поліція зафіксувала 4 такі правопорушення. Розпочали 2 кримінальні провадження, решту фактів перевіряють.

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В Очакові учасники заходу поштовхались з поліцією

Вранці 9 травня у Очакові люди покладали квіти біля пам'ятника невідомому солдату. Під час урочистої ходи в одного з учасників виявили червоний прапор із забороненою символікою. Чоловік вимогу прибрати стяг проігнорував. Ба більше, між правоохоронцями та учасниками заходу виникла штовханина. Правоохоронцям бійку таки вдалось зупинити.

Поліція розпочала кримінальне провадження

Порушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань – за виготовлення та поширення комуністичної символіки, а також опір представникам влади.

В Україні відзначають День перемоги над нацизмом

Зазначимо, що 9 травня по всій Україні відбуваються заходи до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Більшість порушень, які зафіксувала поліція, пов'язані саме з використанням забороненої символіки. Так в Одесі учасники заходу теж вступили у сутичку з правоохоронцями – через вимогу стражів порядку прибрати георгіївську стрічку.