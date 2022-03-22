На Миколаївському напрямку після контратаки ЗСУ ворог відступив на невигідні рубежі
22 березня 2022 , 01:23Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські війська намагаються взяти Миколаїв, щоб відкрити собі шлях на Одесу. Але кожен раз зазнають невдачі. А тепер ще й українська армія здійснює контратаки.
Українська армія в понеділок, 21 березня, вирішила здійснити контратаку на противника. Вона виявилася цілком успішною.
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За даним Генштабу ЗСУ, противник змушений відступити на невигідні рубежі.
Про те, чи є втрати зі сторони окупантів внаслідок цієї атаки українських захисників – поки невідомо. Станом на ранок 21 березня було знищено понад 15 тисяч російських загарбників.