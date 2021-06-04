Мікроавтобус під Дніпром вилетів в кювет: пасажир загинув, а водій втік

4 червня 2021 , 09:14
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Джерело:

ДСНС

На трасі Дніпро-Мелітополь вночі 4 червня сталася ДТП. Водії мікроавтобуса Mercedes не впорався з керуванням та вилетів в кювет.

Водій втік з місця події. Пасажир мікроавтобуса загинув: його тіло було заблоковано металевим каркасом.

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Що відомо про аварію

  • Дорожньо-транспортна пригода трапилась о 03:35 ночі на трасі поблизу села Раївка.
  • Рятувальників викликали очевидці аварії: вони побачили в середині мікроавтобуса пасажира.
  • Він отримав травми, несумісні з життям, а його тіло було заблоковане деформованим авто.
  • Загиблим виявився 31 річний чоловік.
  • До робіт залучили 5 працівників ДСНС та 2 одиниці техніки.
  • Усі подробиці ДТП наразі встановлюють працівники патрульної поліції.


Рятувальники діставали тіло пасажира / Фото ДСНС

Зверніть увагу! На Харківщині 1 червня сталася ДТП, в якій загинуло 3 людей. Серед них була чиновниця Держпродспоживслужби. Водій вижив, але перебуває в лікарні з множинними травмами. Якщо у поліції доведуть його провину у вчиненні ДТП, йому загрожує кримінальна відповідальність.
Автор: Вікторія Андрєєва