Мікроавтобуси літають, але низенько-низенько, – Міноборони потролило ЗМІ через фейкову новину

14:26

Напередодні низка ЗМІ оприлюднила інформацію, що заступник міністра оборони та секретар РНБО прилетіли в Одесу на приватних гелікоптерах. У Міністерстві оборони спростували цю інформацію, заявивши, що Олександр Миронюк та Олексій Данілов приїхали у місто мікроавтобусом.