Мікроавтобуси літають, але низенько-низенько, – Міноборони потролило ЗМІ через фейкову новину

Напередодні низка ЗМІ оприлюднила інформацію, що заступник міністра оборони та секретар РНБО прилетіли в Одесу на приватних гелікоптерах. У Міністерстві оборони спростували цю інформацію, заявивши, що Олександр Миронюк та Олексій Данілов приїхали у місто мікроавтобусом.
Відомство розповіло, чим насправді їхали заступник міністра та секретар РНБО, та опублікувало фото цього транспорту.
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"Летіли" на мікроавтобусі
Офіційно: для участі у заходах українсько-британського морського партнерства пан Миронюк прибув бортом Hyundai H350,
– йдеться у повідомленні.
У Міноборони додали, що "можна сказати, що і мікроавтобус літає, але низенько-низенько".
Відомство запевняє, що посадовці приїхали мікроавтобусом / Фото Міноборони
Новина, яку оприлюднили ЗМІ
- 22 червня видання "Думская" повідомило, що Миронюк та Данілов прибули в Одесу на приватних гелікоптерах. Один із нібито використовує нардеп від партії "За майбутнє" Олександр Герега, інший начебто пов'язаний з Ігорем Коломойським.
- Видання зазначало, що там посадовці взяли участь у напівтаємній зустрічі на британському есмінці HMS Defender D36, під час якої підписали черговий меморандум про розвиток українського флоту.
- Згодом цю інформацію поширили й інші ЗМІ.
За версією ЗМІ, заступник міністра прилетів вертольотом / Фото "Думская"