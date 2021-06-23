Мікроавтобуси літають, але низенько-низенько, – Міноборони потролило ЗМІ через фейкову новину

23 червня 2021 , 14:26
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Джерело:

фейсбук Міноборони

Напередодні низка ЗМІ оприлюднила інформацію, що заступник міністра оборони та секретар РНБО прилетіли в Одесу на приватних гелікоптерах. У Міністерстві оборони спростували цю інформацію, заявивши, що Олександр Миронюк та Олексій Данілов приїхали у місто мікроавтобусом.

Відомство розповіло, чим насправді їхали заступник міністра та секретар РНБО, та опублікувало фото цього транспорту.

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"Летіли" на мікроавтобусі

Офіційно: для участі у заходах українсько-британського морського партнерства пан Миронюк прибув бортом Hyundai H350,
– йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що "можна сказати, що і мікроавтобус літає, але низенько-низенько".


Відомство запевняє, що посадовці приїхали мікроавтобусом / Фото Міноборони

Новина, яку оприлюднили ЗМІ

  • 22 червня видання "Думская" повідомило, що Миронюк та Данілов прибули в Одесу на приватних гелікоптерах. Один із нібито використовує нардеп від партії "За майбутнє" Олександр Герега, інший начебто пов'язаний з Ігорем Коломойським.
  • Видання зазначало, що там посадовці взяли участь у напівтаємній зустрічі на британському есмінці HMS Defender D36, під час якої підписали черговий меморандум про розвиток українського флоту.
  • Згодом цю інформацію поширили й інші ЗМІ.


За версією ЗМІ, заступник міністра прилетів вертольотом / Фото "Думская"

Автор: Наталія Пристанська