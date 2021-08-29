У Мілані загорівся 15-поверховий будинок: у ньому живе 70 сімей
Джерело:Ansa
В італійському Мілані загорівся 15-поверховий житловий будинок. Наразі невідомо, скільки людей залишилось всередині.
На місці працюють пожежники, які намагаються загасити вогонь. Попередньо відомо, що загоряння спалахнуло орієнтовно о 17:45.
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У Італії спалахнула багатоповерхівка
Велика пожежа практично знищила 15-поверхову будівлю на південній околиці Мілана,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо відомо, що на місці події працюють бригади пожежників, також туди прибула швидка.
Наразі про кількість постраждалих не повідомляють. Попередньо відомо, що пожежа захопила будинок, у якому проживало 70 сімей. Пожежники перевіряють, чи є у будівлі люди. За словами мера міста, орієнтовно 20 людей вийшли з будинку без проблем.
Люди повибігали з квартир
Ми відчули запах диму і негайно втекли. Я не думала, що це настільки серйозно,
– розповіла мешканка будинку.
Жінка пояснила, що вона втекла з 15 поверху, де й спалахнула пожежа.
"Наразі ми не маємо повідомлень про жертв чи постраждалих", – розповів мер міста Беппе Сала. Він додав, що пожежники заходять в квартири, розбивають двері, щоб подивитися, чи хтось є всередині. Мер повідомив, що у деяких пожежників через це обпечені руки.
Наразі причин пожежі не називають.
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Пожежники намагаються перевірити, чи є в будинку люди та загасити пожежу / Фото Ansа
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