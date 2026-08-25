Про це розробники розповіли на офіційній сторінці F-Drones у фуйсбуці. За їхніми словами, дрон F5 розробили для коротких дистанцій та складних ділянок на фронті, зокрема, лісосмуг, міської забудови, а також для підтримки позицій і штурмів.

Які характеристики дрона F5?

Наш новий F5 – компактний п’ятидюймовий FPV для роботи на передньому краї... Його принцип простий: швидко дістав – швидко уразив. Легка 5-дюймова карбонова платформа з корисним навантаженням до 1 кілограма миттєво готова до застосування на передовій, коли рахунок іде на секунди,

– зазначають представники F-Drones.

Новий FPV виробляється у двох версіях – на завадостійкому радіоканалі та оптоволоконному каналі керування, який є невразливим для РЕБ

"В оптоволоконній конфігурації дрон пролетить близько 6 кілометрів. А у радіоверсії F5 має вдвічі більший тактичний радіус (до 13 кілометрів). Розмір тут напряму впливає на логістику: кілька дронів можна нести в одному рюкзаку. Як і всі наші "пташки", F5 постачається з кодифікованою електронною платою ініціації "Opera". БпЛА випробували та кодифікували в Міністерстві оборони України. Знайшли потрібний баланс між компактністю, дальністю і навантаженням. Сподіваємось, противник його оцінить", – додають у F-Drones.

Як розповів CEO F-Drones Станіслав Хутор в інтерв'ю DOU, новий FPV-дрон можна встановлювати на наземні роботизовані комплекси. При цьому один НРК може доправити на місце вильоту до 9 ударних БпЛА.

"F5 можна встановлювати й на наземні роботизовані комплекси. Ми зробили змінну платформу, яку можна адаптувати до різних НРК, якщо вони здатні перевозити потрібну вагу. Один робот у такій конфігурації доставляє 9 дронів. Вони можуть чекати на позиції, підтримувати оборону або штурм. Це 9 окремих вильотів без прямого ризику для людини, яка інакше мала б нести дрони сама", – зазначив Станіслав Хутор.