Таку думку висловив голова правління Culver Aerospace Олег Крот в інтерв'ю OBOZ.UA. Він також розповів про перспективи масштабного експорту українських розробок, майбутнє ВПК та прокоментував "слід", який лишають вітчизняні технології в бою з ворогом.

Чого очікувати від українського ВПК?

2026 рік може стати переломним для українського оборонно-промислового комплексу. На думку Олега Крота, Україна вперше наблизилася до ситуації, коли виробничі можливості частини оборонних підприємств перевищують обсяги, які здатні замовити Сили оборони.

Найактивніші компанії сектору, за його словами, щороку збільшують масштаби у декілька разів, а окремі – до десяти разів. Це відкриває можливості для масштабного експорту та потенційних валютних надходжень на мільярди доларів щороку.

Крот вважає, що оборонна галузь може стати новим економічним "якорем" України, створюючи робочі місця, забезпечуючи податкові та валютні надходження й стимулюючи розвиток суміжних секторів.

Водночас Україні важливо не повторити помилок інших галузей, коли продукт створювався всередині країни, а значна частина доданої вартості та прибутків залишалася за кордоном. Особливо гостро це питання постає у defense tech, де Україна завдяки власним розробкам і бойовому досвіду отримала технологічну перевагу.

Крот переконаний, що в перспективі десяти років Україна здатна стати одним із центрів нової європейської оборонної архітектури – не постачальником дешевої робочої сили, а повноцінним технологічним партнером.

"Слід" українських технологій

Під час інтерв'ю підприємець також відповів на давні закиди щодо "російського сліду", які пов'язують із партнерством 1xBet з одним із проєктів WePlay Esports у 2021 році.

За словами Крота, це був короткий тестовий проєкт для американського ринку, який тривав близько місяця та був закритий того ж року. Він також заперечив будь-яку причетність до отримання 1xBet української ліцензії.

Так, за нами є російський слід. Довгий, кривавий російський слід,

– заявив Крот, пояснюючи це тим, що сьогодні технології компанії працюють на українські Сили оборони проти російського агресора.

На його переконання, саме зараз держава має сформувати правила експорту та співпраці із закордонними партнерами. Інакше Україна ризикує втратити не лише потенційні доходи, а й технологічну перевагу, наслідки чого можуть відчуватися десятиліттями.