У лавах Національної гвардії України Олег отримав бойове ім’я, яке швидко стало впізнаваним серед побратимів. 24 Канал розповідає про його шлях на війні, який проліг через оборону позицій, переміщення під вогнем і бій, що став для нього переломним.

Як гірський турист став одним із тих, хто стримував російський штурм?

Олег Мадея до початку повномасштабного вторгнення працював на газовидобувному підприємстві, захоплювався походами в гори та любив екстремальний спуск на велосипедах. Саме за цю активність і постійні переміщення на фронті побратими й почали називати його Туристом.

Турист на війні / Фото надане 24 Каналу

Під Покровськом він виконував роль провідника – заводив і виводив групи бійців, добре знаючи свою ділянку відповідальності. А коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік займався волонтерством і возив допомогу підрозділу, де служив його брат, тож прізвисько закріпилося остаточно.

Найтяжчі випробування чекали на нього восени 2025 року в Мирнограді. Нацгвардійці тримали оборону в одній із будівель, а трофейна ворожа рація, яку українські бійці моніторили, попередила про підготовку штурму.

Ворожа група підкрадалася все ближче. Ми зайняли оборону, але висунутися не могли – повітря повністю контролювали ворожі дрони. Прохід на позицію був замінований, а росіяни рухалися дуже грамотно. Ми розуміли: попереду складний бій,

– згадує Олег.

Турист у цивільному житті / Фото надане 24 Каналу

Українські захисники вирішили підпустити ворога максимально близько, щоб діяти напевно. Коли перший штурмовик підірвався на розтяжці, за ним пішли інші, і в цей момент Олег разом із побратимом із позивним Рудий відкрили шквальний вогонь. Бій тривав кілька хвилин. П’ятьох окупантів ліквідували, решта змушена була відступити. Але для самого Туриста цей бій обернувся пораненнями в ногу та плече.

Турист у цивільному житті / Фото надане 24 Каналу

Як закінчився бій та що далі з Туристом?

Після надання першої допомоги бійці отримали наказ відійти на безпечнішу позицію. Під час відходу їх помітили ворожі дрони, і почалося справжнє полювання. Попри це, нацгвардійцям вдалося вирватися із пастки, а після лікування і відновлення Турист повернувся до свого підрозділу.