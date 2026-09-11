Однією з компаній, що презентувала свої новинки, стала "Українська бронетехніка". Виробник показав на виставці одразу два нові спеціалізовані броньовані бронеавтомобілі (СБА) – "Варта-3" та "Сайгак-1".

Які характеристики отримали авто та які можливості демонструють – у матеріалі.

"Варта-3" – нове покоління бронеавтомобіля

У 2026-му "Українська бронетехніка" повернулася до Кельце з новою модифікацією свого флагмана – "Вартою-3".

Для нашої компанії вже стало традицією презентувати новинки на виставці MSPO у Польщі. Цього року ми також раді представити два нові бронеавтомобілі. "Варта-3" – це оновлена та вдосконалена версія нашої "Варти-2",

– розповів СЕО "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Одним з ключових оновлень у "Варті-3" стало шасі – автомобіль створили на базі німецького повнопривідного Mercedes-Benz Unimog. Як зазначили в "Українській бронетехніці", це рішення дозволило знизити вартість автомобіля, а також покращити його ходові характеристики та прохідність.

Оновлене шасі поєднали з автоматичною коробкою передач і 7,2-літровим дизельним двигуном потужністю 326 кінських сил, завдяки чому авто може розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину. Розрахований транспорт на екіпаж із двох людей і перевезення до восьми військовослужбовців, а його повна маса становить до 14 800 кілограмів.

Проте найголовніший виклик для бронеавтомобіля – це безпека екіпажу. Для цього завдання "Варта-3" використовує корпус у вигляді рознесеної броні зі броньованої сталі з балістичним рівнем ПЗСА-6 та протимінним захистом рівня 3a/3b за STANAG 4569.

Спеціалізований бронеавтомобіль "Варта-3" / Фото "Українська бронетехніка"

Як розповів Владислав Бельбас, конструкція передбачає "плаваючу підлогу" та високий кліренс у 450 міліметрів, здатні витримати вибух до 8 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Додатково автомобіль обладнали протимінними сидіннями, системами зв’язку та навігації, відеоспостереженням і автоматичною системою пожежогасіння.

Для експлуатації в різних умовах "Варта-3" має системи кондиціювання, обігріву та фільтровентиляційну установку (ФВУ). Колеса оснащені системою Run-Flat, яка дозволяє продовжувати рух у разі пошкодження. Водночас бронеавтомобіль можна адаптувати безпосередньо під бойові завдання, встановивши кулемет або дистанційно керований бойовий модуль.

"Сайгак-1" – новий формат захищеного транспорту

"Сайгак-1" став першою моделлю нової лінійки СБА "Української бронетехніки" – його побудували на базі Toyota Hilux із модифікованою та посиленою підвіскою.

"Сайгак-1" – це бронеавтомобіль на базі пікапа, який має на меті замінити звичайний щоденний транспорт військових на більш захищений автомобіль. Ми прагнули створити рішення, яке поєднує мобільність, практичність і додатковий рівень захисту для особового складу,

– розповів Владислав Бельбас.

Спеціалізований бронеавтомобіль "Сайгак-1" / Фото "Українська бронетехніка"

Модель розрахована на п’ятьох осіб і має броньовану капсулу та окремий неброньований вантажний відсік. Балістична стійкість відповідає рівню ПЗСА-3, а протимінні властивості – рівню 1 за STANAG 4569. Також на авто передбачені передня та задня камери, автоматична система пожежогасіння і колеса з Run-Flat.

Владислав Бельбас про новинки "Української бронетехніки": відео Militarny

За мобільність транспорту відповідає дизельний двигун потужністю 240 кінських сил. "Сайгак-1" може розвивати швидкість до 140 кілометрів на годину та долати до 600 кілометрів без дозаправки. Бак авто вміщує 80 літрів пального. Як і у "Варті", тут встановлені системи кондиціювання й обігріву.