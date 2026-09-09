Програма курсу охоплює широкий спектр тем: архітектуру FPV-дронів, пайку, живлення, радіозв’язок, антени та відеосигнал, роботу з Betaflight від А до Я, ArduPilot, платами оптичної стабілізації, логуванням, PID-регуляторами та фільтрацією, повідомили на сторінці Victory Drones в фейсбук

Також військових навчатимуть 3D-друку, комплексній діагностиці несправностей і ремонту безпілотників. Водночас автори курсу наголошують, що значну частину навчання становитиме практична робота в польових умовах.

Курс створений виключно для військовослужбовців. Навчання відбуватиметься офлайн у Києві, однак перед цим учасникам необхідно буде пройти інженерний онлайн-курс та скласти вхідне тестування.

Деталі програми доступні після реєстрації за посиланням.

Що відомо про організаторів?

Victory Drones – масштабний волонтерський проєкт, який навчає військовослужбовців і цивільних працювати з БпЛА та іншими оборонними технологіями. Його заснувала громадська діячка та ветеранка російсько-української війни Марія Берлінська.

F-Drones – українська оборонна компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві сучасних безпілотних літальних апаратів. У її лінійці – FPV-дрони F5, F7 та F10, перехоплювачі реактивних "Шахедів" LITAVR+, комплекс класу middle-strike F-CAPTAIN та інші безпілотні системи. Компанія стала першою серед українських виробників, яка почала постачати готові бойові дрони для армії США.