Україна вже працює над моделлю штучного інтелекту, яка дозволить державним сервісам і критичним системам зберігати автономність навіть у разі зміни правил гри з боку великих міжнародних постачальників ШІ. Про це в коментарі 24 Каналу розповів Chief AI Officer Мінцифри Данило Цьвок.

Як реагує Мінцифра на загрозу блокування ШІ?

Цьвок наголосив, що Мінцифра робить ставку на ШІ-суверенітет і власну інфраструктуру. У відомстві паралельно розвивають національну мовну модель та AI Factory, аби ключові сервіси, зокрема оборонного призначення, могли працювати без залежності від зовнішньої політики чи рішень приватних компаній.

Водночас Україна не відмовляється від міжнародної кооперації, але намагається будувати її так, щоб не опинитися у ситуації раптового блокування.

Ми працюємо над AI-суверенітетом, щоб державні сервіси не залежали від зовнішньої політики чи рішень приватних компаній. Для цього створюємо національну мовну модель та власну інфраструктуру AI Factory,

– зазначив Цьвок.

За його словами, це дасть змогу критичним системам працювати автономно, а українським продуктам – бути захищеними від раптових обмежень з боку вендорів.

Що ще відомо про ШІ в Україні?

У Мінцифрі також пояснюють, що в роботі з іноземними ШІ-технологіями обирають гібридну модель: технології можуть бути зовнішніми, але мають запускатися на серверах під контролем держави. Це, за словами Цьвока, дозволяє зберігати темп інновацій, не втрачаючи незалежності від зовнішніх стейкхолдерів і мінімізуючи ризик вендор-локу, коли одна технологія стає критично незамінною.

Окремо у відомстві наголошують на потребі національної системи сертифікації та аудитів ШІ-моделей, які використовують держоргани й об’єкти критичної інфраструктури.

Важливо! Цьвок підкреслює, що головний критерій безпеки – відсутність доступу комерційних моделей до персональних даних, а прикладом такого підходу вже стала Дія.AI, де модель Gemma працює лише з анонімізованою інформацією.

У Мінцифрі також кажуть, що кожен державний AI-продукт проходить red teaming і blue teaming для пошуку вразливостей. За словами Цьвока, окремий сенс у розбудові власної AI-інфраструктури має і війна, і кадрова конкуренція.

Зверніть увагу! Мінцифра готує Стратегію розвитку ШІ до 2030 року, яка має охопити не лише держсектор, а й бізнес, науку, освіту та стартапи. Відомство вважає, що така стратегія допоможе зберегти конкурентоспроможність України, залучити партнерів і не втратити таланти через міжнародні політичні шоки.

У Мінцифрі додають, що планують розвивати національну LLM як спільний ресурс для наукових і освітніх установ, а згодом і для бізнесу. На тлі пріоритету оборонних витрат під час війни відомство покладається на партнерства, грантові механізми та хакатони, щоб підживлювати екосистему та давати командам шлях від ідеї до впровадження на рівні країни.

