Май совість, я не вимахувався, – Милованов та Данилюк посперечались в ефірі 24 каналу

Тимофій Милованов та Олександр Данилюк влаштували гучну перепалку в ефірі 24 каналу. Темою для суперечки став конкурс з відбору голови Бюро економічної розвідки. Данилюк звинуватив комісію у маніпуляції.

Голова комісії Тимофій Милованов з ним не погодився. Через це у нього з ексміністром фінансів, якого не допустили до відбору, спалахнула сварка.

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Милованов звинуватив Данилюка у політичному піарі.

Перепалка в ефірі 24 каналу: відео

Детальніше про перепалку

Данилюк вважає, що відбір голови Бюро економічної безпеки – це відповідальність саме Тимофія Милованова.

"Твоя відповідальність буде в тому, що цей орган очолить людина, яка буде повністю контрольована і буде тиснути на бізнес. Ти виховував людей з економічною освітою. Що вони робитимуть? Спостерігатимуть, як люди знищуватимуть економіку? Навіщо це робити", – сказав Данилюк.

Милованов запевнив, що жодних маніпуляцій не було.

"Я тебе дуже поважаю, прикро, що так сталося і ти не пройшов, але пройшли деякі сильні люди. Ти на мене сердишся і ображений, адже не пройшов по документах. Дійсно, це складна ситуація. Я б на твоєму місці теж підозрював, що це політичне рішення. Однак я і усі члени комісії намагаємось дотримуватися закону", – відповів йому голова комісії.

Милованов пояснив, що для цього сам наполіг на тому, що тестування має бути тільки електронне. Також буде практичне завдання, не зважаючи на те, що його намагалися збити.

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Спікери періодично перебивали один одного

"Цей факт, що я закінчив університет Індіани. Диплом ти бачив і дуже добре про це знаєш. Він також є на сайті університету разом з віцепрезидентами, нобелівськими лауреатами – вони в ряд стоять", – перебив Милованова Данилюк.

Водночас голова комісії попросив дати йому можливість висловитись.

Я розумію, що це образливо, але можна я скажу? Олександр, май совість, дай я теж скажу. Це не тільки твій подіум, ти ведеш свій політичний піар,

– заявив Милованов.

"Я не вимахувався і не кричав, що це політична заангажованість, коли від мене вимагали диплом", – додав він.

Бюро економічної безпеки – це новий аналітичний орган. Його створили для розслідування економічних злочинів проти України. Також БЕБ боротиметься з олігархами. Варто зауважити, що раніше це було обов'язком Податкової міліції, Служби безпеки та Нацполіції. Однак повноваження вирішили розділити.