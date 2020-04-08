Милованов пропонує виплачувати безробітним 5 тисяч гривень на час карантину
Ексміністр економіки Тимофій Милованов запропонував виплачувати по 5 тисяч гривень в місяць людям, які втратили роботу через карантин.
Про це він розповів в інтерв'ю 24 каналу та пояснив, що під час карантину безробітним особливо необхідна матепіальна підтримка. Це стосується самозайнятих підприємців і людей, яких відправили у тимчасову відпустку.
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"У Польщі, Чехії, Британії, Австрії та багатьох інших країнах надають підтримку від 50 до 80% заробітної плати при умові, що людина не отримала дохід. В нас його можна було б зробити на рівні мінімальної зарплати", – зазначив він.
Я б рекомендував виплачувати 5 тисяч гривень на місяць тим людям, які отримують менше якогось обсягу. Незалежно підприємці вони чи ні,
– наголосив Милованов.
Він вважає, якщо люди не матимуть грошей, щоб поїсти і нагодувати свою сім'ю, то це велика проблема, яка впливатиме на суспільство роками. Окрім цього, пропонує додати людям грошей, коли країна буде виходити з кризи.
"Щоб вони пішли їх трохи витрачати не лише на їжу, а й на інші послуги: кінотеатри, перукарні, навчання, репетитори. Це для того, аби економіку в той момент запустити", – додав ексміністр.
Дивіться повне інтерв'ю з Тимофієм Миловановим:
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