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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Милованов пропонує виплачувати безробітним 5 тисяч гривень на час карантину

      - Читать новость на русском
      Тимофій Милованов / Пресслужба Кабміну

      Ексміністр економіки Тимофій Милованов запропонував виплачувати по 5 тисяч гривень в місяць людям, які втратили роботу через карантин.

      Про це він розповів в інтерв'ю 24 каналу та пояснив, що під час карантину безробітним особливо необхідна матепіальна підтримка. Це стосується самозайнятих підприємців і людей, яких відправили у тимчасову відпустку. 

      До слова Безробіття та заморожені вакансії: як коронавірус впливає на ринок праці

      "У Польщі, Чехії, Британії, Австрії та багатьох інших країнах надають підтримку від 50 до 80% заробітної плати при умові, що людина не отримала дохід. В нас його можна було б зробити на рівні мінімальної зарплати", – зазначив він.

      Я б рекомендував виплачувати 5 тисяч гривень на місяць тим людям, які отримують менше якогось обсягу. Незалежно підприємці вони чи ні,
      – наголосив Милованов.

      Він вважає, якщо люди не матимуть грошей, щоб поїсти і нагодувати свою сім'ю, то це велика проблема, яка впливатиме на суспільство роками. Окрім цього, пропонує додати людям грошей, коли країна буде виходити з кризи.

      "Щоб вони пішли їх трохи витрачати не лише на їжу, а й на інші послуги: кінотеатри, перукарні, навчання, репетитори. Це для того, аби економіку в той момент запустити", – додав ексміністр.

      Дивіться повне інтерв'ю з Тимофієм Миловановим:

      криза в Україні
      Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 канал
      у

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Карантин в Україні 2020 Зарплата Фінанси Гроші Ринок праці Бізнес Тимофій Милованов – новини
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