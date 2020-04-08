Милованов пропонує виплачувати безробітним 5 тисяч гривень на час карантину

Ексміністр економіки Тимофій Милованов запропонував виплачувати по 5 тисяч гривень в місяць людям, які втратили роботу через карантин.

Про це він розповів в інтерв'ю 24 каналу та пояснив, що під час карантину безробітним особливо необхідна матепіальна підтримка. Це стосується самозайнятих підприємців і людей, яких відправили у тимчасову відпустку.

До слова Безробіття та заморожені вакансії: як коронавірус впливає на ринок праці

"У Польщі, Чехії, Британії, Австрії та багатьох інших країнах надають підтримку від 50 до 80% заробітної плати при умові, що людина не отримала дохід. В нас його можна було б зробити на рівні мінімальної зарплати", – зазначив він.

Я б рекомендував виплачувати 5 тисяч гривень на місяць тим людям, які отримують менше якогось обсягу. Незалежно підприємці вони чи ні,

– наголосив Милованов.

Він вважає, якщо люди не матимуть грошей, щоб поїсти і нагодувати свою сім'ю, то це велика проблема, яка впливатиме на суспільство роками. Окрім цього, пропонує додати людям грошей, коли країна буде виходити з кризи.

"Щоб вони пішли їх трохи витрачати не лише на їжу, а й на інші послуги: кінотеатри, перукарні, навчання, репетитори. Це для того, аби економіку в той момент запустити", – додав ексміністр.

Дивіться повне інтерв'ю з Тимофієм Миловановим:



Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 канал

у