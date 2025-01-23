Безугла писала про "мільйонні премії" генералітету: у ЗСУ прокоментували інформацію

Нардепка Мар'яна Безугла писала про нібито мільйонні премії для українського генералітету. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис СтратКому ЗСУ у телеграм-каналі.

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Як прокоментували у ЗСУ "мільйонні премії" для генералітету

У СтратКомі зазначили, що військове командування готове надавати необхідні розʼяснення для поширення правдивої інформації щодо премій.

Зокрема, там нагадали, що статтею 15 розділу II Закону України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" передбачено вичерпний перелік заохочень, які застосовуються до військовослужбовців.

Серед них є, зокрема, й грошові премії – додатково до цінних подарунків, нагрудних знаків і відзнак, грамот, подяк тощо.

Для забезпечення таких премій і цінних подарунків Міністр оборони України щороку видає окреме доручення в межах сум, передбачених Законом "Про Державний бюджет України",

– зазначили військові.

Після цього командувачі й керівники ЗСУ, їхніх видів та окремих родів військ або сил отримують річний преміювальний фонд для заохочення особового складу грошовими преміями. Це потрібно для додаткової мотивації найкращих військовослужбовців.

"Так, заохочувальний фонд головнокомандувача Збройних Сил України у 2024 році становив 19 мільйонів гривень. Заохочувальні премії були виплачені 426 військовослужбовцям всіх категорій (солдатам, сержантам, офіцерам)", – мовиться у дописі.

У СтратКомі також наголосили, що заохочувальний фонд начальника Генштабу ЗСУ минулого року становив 1,8 мільйона гривень, але загалом була використана значно менша сума для преміювання 22 військовослужбовців.

У межах визначених фондів українське військове командування преміювало особовий склад й інших очільників частин Сил оборони України.

Без матеріальних заохочень військовослужбовця – як простого солдата, так і офіцера – не може функціонувати будь-яка боєздатна армія. А тим більше – армія країни, яка відбиває повномасштабне вторгнення,

– резюмували у ЗСУ.

Там також закликали громадян користуватися перевіреною інформацією та не поширювати фейки, що дискредитують захисників України та підживлюють ворожу пропаганду.

До слова, Мар'яна Безугла 22 січня опублікувала у соцмережах скриншоти документів про грошові премії, назвавши їх "преміями генералітету". У списку був і командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, який також пояснив, як і чому йому видали премію.