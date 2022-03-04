Мільйони виявлять, що їх відрізали від інформації, – у Meta відреагували на блокування в Росії
Джерело:твіттер Ніка Клегга
Кремль робить усе можливе, щоб приховати від своїх громадян правду про війну в Україні та шалені втрати своїх військ. У Росії заблокували не лише опозиційні телеканали, а й Facebook та Instagram.
Російська влада робить усе можливе для того, щоб заблокувати усі вільні канали доступу до інформації. У Кремлі бояться розповісти правду про початок війни в Україні, тисячі вбитих солдат-окупантів та наслідки санкцій для російської економіки. Сьогодні росіян відрізали від доступу до фейсбуку та інстаграму.
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Реакція Meta
Президент Meta Нік Клегг повідомив, що компанія продовжить робити все, щоб відновити роботу своїх сервісів у Росії, щоб кожен мав змогу висловлювати свої думки та організовувати свої дії разом з іншими.
Скоро мільйони звичайних росіян виявлять, що їх відрізали від перевіреної інформації, позбавили їхньої щоденної можливості спілкуватися з сім'єю та друзями та змусили мовчати,
– написав Клегг.
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