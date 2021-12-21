У партії "Голос" багато хорошого обіцяли, красиво говорили, але потім посварилися, поділилися на дві групи й втратили рейтинг. Зрештою перші звинувачують других в роботі на Ріната Ахметова, а другі перших – в роботі на Офіс Президента.

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Мало хто знає, що питання грошей теж виникало. Грошей, які держава і прихильники політсил віддають на фінансування політичних партій. Тобто грошей платників податків, які "Голос" мав витрачати на партійні потреби.

"Голос" отримував мільйони гривень. Частину з них група партійців, за версією інших, могла виводити за сумнівними договорами.

Я схильний думати, що справді було зловживання. Але чи було, чи ні – має власне довести правоохоронна система і суди,

– сказав народний депутат Ярослав Юрчишин.



Юрчишин припустив, що могло бути зловживання грошима / Фото "Цензор.НЕТ"

Як фінансуються парламентські партії

Уже 6 років частину грошей партіям дає держава – з грошей тих, хто платить податки. Решту – донори: прихильники партії або бізнес.

Якщо ми говоримо про політику, особливо про політику у національному масштабі, то вона буде коштувати дуже дорого. В національному масштабі – сотні мільйонів гривень на рік. Ігор Фещенко Аналітик руху ЧЕСНО

Ігор Фещенко разом з колегами з руху ЧЕСНО аналізує, звідки беруть і куди витрачають гроші політичні партії якраз з того часу, як партії почали фінансувати з бюджету.

До середини 2020 року команді було просто – партії гроші отримали – раз на три місяці відзвітували. Але на час карантину парламент зробив звітування партій необов'язковим.

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"Звітування вже немає майже 2 роки і держфінансування вже отримане партіями майже 1,5 мільярд гривень. Наступного року (2022 – 24 канал) ми будемо мати рекордні держфінансування за всі 6 – 7 років. Це буде майже 900 мільйонів гривень", – сказав Фещенко.

Якими сумами оперував "Голос"

Мільйони партіям виділяють, а от куди вони їх витрачають – тепер можна не звітувати. Таке бажання у "Голосу" не виникало приблизно півтора року.

У 2019 році бюджетних грошей у "Голосу" не було, але були гроші виборців. Тоді "Голос" надонатив понад 149 мільйонів гривень і справно про них відзвітував.

2020 рік – бюджету "Голосу" виділили 139 мільйонів. Від спонсорів надійшло ще майже 60 мільйонів. Грошей багато, а звітів – ні, лише за два квартали.

Від спонсорів надійшло ще майже 60 мільйонів. Грошей багато, а звітів – ні, лише за два квартали. У 2021 році – 81,5 мільйона запланованих від держави. Про гроші спонсорів невідомо, бо звітів – 0.

2021 році – запланованих від держави. Про гроші спонсорів невідомо, бо звітів – 0. На 2022 рік – "Голосу" заплановано 103,5 мільйона. І це теж тільки від держави.

Ноу-хау в світі політичного фінансування – випробувано "Голосом", а викрито Національним агентством з питань запобігання корупції. Перевіряльники НАЗК знайшли те, за що "Голос" віддав 1,3 мільйона.

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Гроші пішли, акти виконаних робіт є, проте до самих робіт – є питання. Наприклад, роботи з моніторингу ЗМІ та аналізу політичної активності парламентських партій.

Є ті ж моніторинги та аналізи, але у відкритому доступі, безкоштовні. Мовиться про звіти ОПОРИ – громадської організації, яка зокрема моніторить вибори і дотримання виборчого законодавства.

Тобто цілком реальний підприємець нібито отримав від "Голосу" більше, ніж півмільйона за звіти ОПОРИ, які "Голос" міг просто взяти в мережі. Що це, якщо не виведення партійних грошей?

Ще є закони України, рішення судів. Наприклад, закон про Нацбанк англійською. За нього та інші "переклади" "Голос" платив у 2 кварталі 52 тисячі гривень.

Партія "Голос" заплатила кошти за переклад закону про Національний банк англійською мовою, який був доступний онлайн на сайті Нацбанку,

– сказав голова НАЗК Олександр Новіков.

За переклади чи то "копіпасти" платили Аліні Кошман. Свій ФОП вона зареєструвала буквально за тиждень до того, як уклала договір з "Голосом". Кошман за пів року наперекладала для "Голосу" на 329 тисяч.

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Чоловік успішної підприємиці-перекладачки – Андрій Кошман, колишній керівник секретаріату депутатської фракції партії "Голос" у Верховній Раді. Керував секретаріатом фракції недовго – з кінця 2019 по липень 2020 року, якраз тоді, поки дружина "перекладала".

НАЗК вирішило – фінансування партії "Голос" має бути призупинене. "Голос" не погодився, що грошей від держави більше не буде, пішов у суд і виграв.

Суд вирішив повернутися до розгляду фактично з початку цієї справи для того, щоб надати можливість суду і першої, і другої інстанції вже з'ясувати всі обставини справи, з урахуванням тих положень, які будуть зазначені цим судом,

– сказав Олександр Балась, представник НАЗК у судовому засіданні.

Верховний Суд подумав і вирішив поки не вирішувати, хто правий: НАЗК, яке зупинило держфінансування "Голосу", чи "Голос". Тож суд почнеться з початку.

2 мільйони за усні консультації

Bihus.Info частково отримали інформацію про витрати "Голосу" за період, який НАЗК ще не бачило, поговорили з представниками з обох таборів партії.

Олександра Устінова – депутатка фракції "Голос", але з партії вийшла. У "Голосі" її підтримує 10 колег, зрештою Олександру Устінову обрали головою фракції "Голос" замість Ярослава Железняка.



Устінову обрали головою фракції "Голос" / Фото пресслужби політсили

Депутати з групи Устінової не приховують: розкол у "Голосі" стався не в останню чергу і через гроші.

Це було однією з причин. Ми як представники партії не знали, як ці кошти використовують. І коли випливли факти їх нецільового використання, ми, звісно, ставили це питання керівництву і воно не давало відповідей,

– розповів народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

Наприкінці 2020 року Устінова разом з колегами була у контрольно-ревізійній комісії "Голосу": перевіряла кому і за що йшли гроші партії.

"У мене виникло питання щодо того, куди й кому перераховувалися кошти, тому що деяка частина грошей перераховувалась діючим депутатам Київради за незрозумілі послуги, аналізи тощо. Не можна було навіть подивитися на результати цієї роботи. Деякі кошти – мільйони, йшли на ФОПів, або на якісь компанії, які мали ознаки фіктивності", – розповіла Олександра Устінова.

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За інформацією журналістів, Київська фірма "Мейнтіс" отримала від "Голосу" 2 мільйони за консультації – 369 усних консультацій, роз'яснень з питань практичних аспектів застосування Виборчого кодексу. Ще раз – 2 мільйони за 369 усних консультацій.

У підприємства зареєстровано 25 видів діяльності. Серед основних – оптова торгівля зерном та тютюном. Більшість видів діяльності взагалі між собою не пов'язані.

Зрештою у судовому реєстрі журналісти знайшли дані про кримінальне провадження ДФС щодо ухилення від сплати податків, у якому фігурує і фірма "Мейнтіс". Та, що нібито отримала від "Голосу" 2 мільйони гривень.

Про те, кому ще заплатив "Голос" та розкішний офіс політсили – дивіться у повному випуску програми Bihus.Info.