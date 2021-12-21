В партии "Голос" много хорошего обещали, красиво говорили, но потом поссорились, поделились на две группы и потеряли рейтинг. В конце концов первые обвиняют вторых в работе на Рината Ахметова, а вторые первых – в работе на Офис Президента.

Обратите внимание В "Голосе" заявили о рейдерском захвате фракции в Раде

Мало кто знает, что вопрос денег тоже возникал. Денег, которые государство и сторонники политсил отдают на финансирование политических партий. То есть денег налогоплательщиков, которые "Голос" должен был тратить на партийные нужды.

"Голос" получал миллионы гривен. Часть из них группа партийцев, по версии остальных, могла выводить по сомнительным договорам.

Я склонен думать, что действительно было злоупотребление. Но было ли, или нет – должна собственно доказать правоохранительная система и суды,

– сказал народный депутат Ярослав Юрчишин.

Юрчишин предположил, что могло быть злоупотребление деньгами / Фото "Цензор.НЕТ"

Как финансируются парламентские партии

Уже 6 лет часть денег партиям дает государство – из денег тех, кто платит налоги. Остальные – доноры: сторонники партии или бизнес.

Если мы говорим о политике, особенно о политике в национальном масштабе, то она будет стоить очень дорого. В национальном масштабе – сотни миллионов гривен в год. Игорь Фещенко Аналитик движения Честно

Игорь Фещенко вместе с коллегами из движения ЧЕСНО анализирует, откуда берут и куда тратят деньги политические партии как раз с тех пор, как партии начали финансировать из бюджета.

К середине 2020 года команде было просто – партии деньги получили – раз в три месяца отчитались. Но на время карантина парламент сделал отчет партий необязательным.

Читайте также Глава НАПК просит Зеленского ветировать изменения в закон о политических партиях

"Отчетности уже нет почти 2 года и госфинансирование уже получено партиями почти 1,5 миллиард гривен. Следующего года (2022 – 24 канал) мы будем иметь рекордные госфинансирования за все 6 – 7 лет. Это будет почти 900 миллионов гривен", – сказал Фещенко.

Какими суммами оперировал "Голос"

Миллионы партиям выделяют, а вот куда они их тратят – теперь можно не отчитываться. Такое желание у "Голоса" не возникало примерно полтора года.

В 2019 году бюджетных денег у "Голоса" не было, но были деньги избирателей. Тогда "Голос" надонатил более 149 миллионов гривен и исправно о них отчитался.

2020 год – бюджету "голоса" выделили 139 миллионов . От спонсоров поступило еще почти 60 миллионов. Денег много, а отчетов – нет, всего за два квартала.

. От спонсоров поступило еще почти 60 миллионов. Денег много, а отчетов – нет, всего за два квартала. В 2021 году – 81,5 миллиона запланированных от государства. О деньгах спонсоров неизвестно, потому что отчетов – 0.

запланированных от государства. О деньгах спонсоров неизвестно, потому что отчетов – 0. На 2022 год – "Голоса" запланировано 103,5 миллиона. И это тоже только от государства.

Ноу-хау в мире политического финансирования – опробовано "Голосом", а разоблачено Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. Проверяющие НАПК нашли то, за что "Голос" отдал 1,3 миллиона.

Не пропустите Попытка сорвать отчет партии, – НАПК ответило "Голосу" на "конфликт интересов"

Деньги ушли, акты выполненных работ есть, однако к самим работам – есть вопросы. Например, работы по мониторингу СМИ и анализу политической активности парламентских партий.

Есть те же мониторинги и анализы, но в открытом доступе, бесплатные. Речь идет об отчетах ОПОРЫ – общественной организации, которая в частности мониторит выборы и соблюдение избирательного законодательства.

То есть вполне реальный предприниматель якобы получил от "Голоса" больше, чем полмиллиона за отчеты, которые "Голос" мог просто взять в сети. Что это, если не вывод партийных денег?

Еще есть законы Украины, решения судов. Например, закон о Нацбанке на английском. За него и другие "переводы" "Голос" платил во 2 квартале 52 тысячи гривен.

Партия "Голос" заплатила средства за перевод закона О Национальном банке на английский язык, который был доступен онлайн на сайте Нацбанка,

– сказал председатель НАПК Александр Новиков.

За переводы то ли "копипасты" платили Алине Кошман. Свой ФЛП она зарегистрировала буквально за неделю до того, как заключила договор с "Голосом". Кошман за пол года напереводила для "Голоса" на 329 тысяч.

Обратите внимание ФЛП могут ограничить сферы деятельности: что предлагает новый законопроект

Муж успешной предпринимательницы-переводчицы – Андрей Кошман, бывший руководитель секретариата депутатской фракции партии "Голос" в Верховной Раде. Руководил секретариатом фракции недолго – с конца 2019 по июль 2020 года, как раз тогда, пока жена "переводила".

НАЗК решило – финансирование партии "Голос" должно быть приостановлено. "Голос" не согласился, что денег от государства больше не будет, пошел в суд и выиграл.

Суд решил вернуться к рассмотрению фактически с начала этого дела для того, чтобы предоставить возможность суду и первой, и второй инстанции уже выяснить все обстоятельства дела, с учетом тех положений, которые будут указаны этим судом,

– сказал Александр Балась, представитель НАПК в судебном заседании.

Верховный Суд подумал и решил пока не решать, кто прав: НАПК, которое остановило госфинансирование "Голоса", или "Голос". Поэтому суд начнется с начала.

2 миллиона за устные консультации

Bihus.Info частично получили информацию о расходах "Голоса" за период, который НАПК еще не видел, поговорили с представителями обоих лагерей партии.

Александра Устинова – депутат фракции "Голос", но из партии вышла. В "Голосе" ее поддерживает 10 коллег, в конце концов Александру Устинову избрали председателем фракции "Голос" вместо Ярослава Железняка.

Устинову избрали главой фракции "Голос" / Фото пресс-службы политсилы

Депутаты из группы Устиновой не скрывают: раскол в "Голосе" произошел не в последнюю очередь и из-за денег.

Это было одной из причин. Мы как представители партии не знали, как эти средства используют. И когда выплыли факты их нецелевого использования, мы, конечно, задавали этот вопрос руководству и он не давал ответов,

– рассказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

В конце 2020 года Устинова вместе с коллегами была в контрольно-ревизионной комиссии "Голоса": проверяла кому и за что шли деньги партии.

"У меня возник вопрос относительно того, куда и кому перечислялись средства, потому что некоторая часть денег перечислялась действующим депутатам Киевсовета за непонятные услуги, анализы и тому подобное. Нельзя было даже посмотреть на результаты этой работы. Некоторые средства – миллионы, шли на ФЛП, или на какие-то компании, которые имели признаки фиктивности", – рассказала Александра Устинова.

Заметьте В "Голосе" заявили о хищении более миллиона из фонда партии

По информации журналистов, киевская фирма "Мейнтис" получила от "Голоса" 2 миллиона за консультации – 369 устных консультаций, разъяснений по вопросам практических аспектов применения избирательного кодекса. Еще раз – 2 миллиона за 369 устных консультаций.

У предприятия зарегистрировано 25 видов деятельности. Среди основных – оптовая торговля зерном и табаком. Большинство видов деятельности вообще между собой не связаны.

В конце концов в судебном реестре журналисты нашли данные об уголовном производстве ГФС по уклонению от уплаты налогов, в котором фигурирует и фирма "Мейнтис". Та, что якобы получила от "Голоса" 2 миллиона гривен.

О том, кому еще заплатил "Голос" и роскошный офис политсилы – смотрите в полном выпуске программы Bihus.Info.