Мільйонні зарплати спецслужб: скільки отримують очільники ДБР, НАЗК, Нацполіції і СБУ

Наприкінці 2021 року ми захотіли дізнатися, яким із чиновників в Україні платять найбільше. Ми надіслали офіційні запити у державні структури і помалу почали отримувати відповіді, якими хочемо поділитися. Цілком сподівано, але не усі захотіли оприлюднювати свої заробітки.

У цьому підсумковому матеріалі на сайті 24 каналу ми зібрали головні зарплатні цифри про очільників силових і спеціальних відомств. Тут і поліція, і СБУ, і НАБУ, і Міноборони. Тобто ті, хто стоять на варті державної безпеки, оборони і протидіють корупції.

До речі, очолювати відомство, яке бореться з корупцією, – фінансово вигідно. Бути президентом – не дуже.

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Які зарплати у керівників силових і спеціальних відомств

Зазначимо, що на момент публікації ми не отримали відповіді на свої запити від Державної прикордонної служби щодо зарплати Сергія Дейнека і від ЗСУ щодо зарплат чинного командувача Валерія Залужного і звільненого у липні 2021 Руслана Хомчака. А щодо очільника ДБР ситуація цікавіша, і про неї – трохи нижче.

Найбільша зарплата в Олександра Новікова – понад три мільйони гривень

Очолювати боротьбу з корупцією – справа складна і відповідальна. Напевно, аби не було спокус закривати на щось очі, очільнику Національного агентства з питань запобігання корупції платять велику зарплату. Так, у 2021 році Олександр Новіков отримав понад 3 мільйони гривень. З них – левова частка – це надбавка за інтенсивність.

Зарплата голови НАЗК

оплата по окладу – 815 614 гривні;

надбавка за інтенсивність праці – 740 316, 59 гривні ;

; надбавка за вислугу років – 404 182, 31 гривні;

премія місячна – 238 230, 93 гривні;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 122 342, 11 гривні.

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Найбільше серед керівників спеціальних відомств заробив Новіков / Фото з фейсбуку НАЗК

Секретне ДБР

На тлі того, скільки відповідей про зарплати від силових і спеціальних структур ми отримали, дивною видається поведінка ДБР. На офіційний запит нам відмахнулися, що уся інформація про те, скільки отримує керівник відомства, доступна на їхньому сайті за цим посиланням.

Щоправда, тут зазначені лише умови нарахування та можливі розміри надбавок. Жодної конкретики, тобто. Ми надіслали повторний уточнювальний запит, де попросили вказати цифри.

На це нам відповіли, що інформацію про заробітну плату може запрошувати тільки працівник відомства, а голова ДБР має дати дозвіл на оприлюднення його зарплатні.



У ДБР відмовилися оприлюднювати цифри зарплатні Олексія Сухачова / Скриншот

У підсумку – інформації про зарплату Олексія Сухачова немає. Залишається лише чекати його свіжої декларації за 2021 рік. Що нам, до речі, порадили робити.

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Основи зарплат – надбавки і доплати

У деяких відомствах (як-от в Офісі генпрокурора, СБУ чи у Нацполіції) нам повідомили лише загальну цифру заробітку їхніх очільників. В інших же (як-от ДСНС, НАЗК, НАБУ чи РНБО) розшифрували, скільки гривень за що саме отримали начальники.

Так, у багатьох основну частину зарплатні становлять різного роду надбавки:

за службу в умовах режимних обмежень;

за вислугу років;

за особливості проходження служби;

доплата за науковий ступінь;

винагорода за участь в АТО;

щорічна допомога до відпустки тощо.

Тепер конкретні приклади:

у травні Олексій Данілов отримав 34 тисячі гривень премії;

отримав 34 тисячі гривень премії; у липні Артем Ситник отримав 214 тисяч гривень допомоги до щорічної відпустки, а у січні – майже 12 тисяч гривень за роботу, яка передбачає доступ до держтаємниці;

отримав 214 тисяч гривень допомоги до щорічної відпустки, а у січні – майже 12 тисяч гривень за роботу, яка передбачає доступ до держтаємниці; у травні вже колишній командувач Нацгвардії Микола Балан отримав 1491 гривню надбавки за участь у бойових діях;

отримав 1491 гривню надбавки за участь у бойових діях; ексголова ДСНС Микола Чечоткін у 2021 році отримав 111 тисяч гривень на оздоровлення і 111 тисяч гривень для вирішення соціально-побутових питань.

Міністрам і президенту платять менше

У підсумку зазначимо, що очільники міністерств в уряді Шмигаля отримують значно менші зарплати, ніж очільники силових і спеціальних структур. Наприклад, найбільше торік отримав очільник МЗС Дмитро Кулеба – 1 066 688,16 гривні – і це сума до сплати податків, на руки він отримав дещо менше – 858 тисяч гривень. Щодо інших міністрів, то їхні зарплати у середньому 800 – 700 тисяч гривень за рік.



Найоплачуваніший міністр заробив утричі менше, ніж глава НАЗК / Фото пресслужби Кабміну

Очільники силових міністерств – МВС і Міноборони – пропрацювали на своїх посадах менш ніж рік (Олексій Резніков у кріслі міністра оборони взагалі лише 2 місяці), тому важко судити, якою б була їхня зарплата за рік.

Президент Володимир Зеленський за рік заробив скромні, у порівнянні з тим же Олексієм Даніловим, 336 тисяч гривень. Найменш оплачуваний міністр в уряді – Михайло Федоров – торік отримав на 300 тисяч більше, ніж очільник держави – понад 640 тисяч гривень. Тож у сухому висновку підкреслимо, що очолювати силове відомство – досить відповідально, однак і вигідно.

Які зарплати в інших посадовців