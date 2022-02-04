Миллионные зарплаты спецслужб: сколько получают руководители ГБР, НАПК, Нацполиции и СБУ

В конце 2021 года мы захотели узнать, кому из чиновников в Украине платят больше всего. Мы направили официальные запросы в государственные структуры и постепенно начали получать ответы, которыми хотим поделиться. Вполне ожидаемо, но не все захотели обнародовать свои заработки.

В этом итоговом материале на сайте 24 канала мы собрали главные зарплатные цифры руководителей силовых и специальных ведомств. Здесь и полиция, и СБУ, и НАБУ, и Минобороны. То есть те, кто стоит на страже государственной безопасности, обороны и противодействует коррупции.

Кстати, возглавлять ведомство, борющееся с коррупцией – финансово выгодно. Быть президентом – не очень.

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Какие зарплаты у руководителей силовых и специальных ведомств

Отметим, что на момент публикации мы не получили ответа на свои запросы от Государственной пограничной службы по зарплате Сергея Дейнеко и от ВСУ по зарплатам действующего командующего Валерия Залужного и уволенного в июле 2021 года Руслана Хомчака. А в отношении руководителя ГБР ситуация более интересная, и о ней – чуть ниже.

Самая большая зарплата у Александра Новикова – более трех миллионов гривен

Возглавлять борьбу с коррупцией – дело сложное и ответственное. Наверное, чтобы не было искушений закрывать на что-то глаза, главе Национального агентства по предотвращению коррупции платят большую зарплату. Так, в 2021 году Александр Новиков получил более 3 миллионов гривен. Из них – львиная доля – это прибавка за интенсивность.

Зарплата председателя НАПК

оплата по окладу – 815 614 гривны;

надбавка за интенсивность труда – 740 316, 59 гривен;

надбавка за выслугу лет – 404 182,31 гривны;

премия месячная – 238 230, 93 гривны;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 122 342,11 гривны.

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Больше всего среди руководителей специальных ведомств заработал Новиков / Фото из фейсбука НАПК

Секретное ГБР

На фоне того, сколько ответов о зарплатах от силовых и специальных структур мы получили, странным кажется поведение ГБР. По официальному запросу нам отмахнулись, что вся информация о том, сколько получает руководитель ведомства, доступна на их сайте по этой ссылке.

Правда, здесь указаны только условия начисления и размеры надбавок. То есть, никакой конкретики. Мы направили повторный уточняющий запрос, где попросили указать цифры.

На это нам ответили, что информацию о заработной плате может приглашать только работник ведомства, а глава ГБР должен дать разрешение на оглашение его зарплаты.

В ГБР отказались обнародовать цифры зарплаты Алексея Сухачева / Скриншот

В итоге – информации о зарплате Алексея Сухачева нет. Остается только ждать его новой декларации за 2021 год. Что нам, кстати, посоветовали делать.

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Основы зарплат – надбавки и доплаты

В некоторых ведомствах (например, в Офисе генпрокурора, СБУ или в Нацполиции) нам сообщили лишь общую цифру заработка их руководителей. В других же (например ГСЧС, НАПК, НАБУ или СНБО) расшифровали, сколько гривен за что именно получили начальники.

Так, у многих основную часть зарплаты составляют разного рода надбавки:

за службу в условиях режимных ограничений;

за выслугу лет;

за особенности прохождения службы;

доплата за ученую степень;

вознаграждение за участие в АТО;

ежегодная помощь на отпуск и т.д.

Теперь конкретные примеры:

в мае Алексей Данилов получил 34 тысяч гривен премии;

получил 34 тысяч гривен премии; в июле Артем Сытник получил 214 тысяч гривен помощи на ежегодный отпуск, а в январе – почти 12 тысяч гривен за работу, которая предусматривает доступ к гостайне;

получил 214 тысяч гривен помощи на ежегодный отпуск, а в январе – почти 12 тысяч гривен за работу, которая предусматривает доступ к гостайне; в мае уже бывший командующий Нацгвардией Николай Балан получил 1491 гривну надбавки за участие в боевых действиях;

получил 1491 гривну надбавки за участие в боевых действиях; экс-председатель ГСЧС Николай Чечеткин в 2021 году получил 111 тысяч гривен на оздоровление и 111 тысяч гривен для решения социально-бытовых вопросов.

Министрам и президенту платят меньше

В итоге отметим, что руководители министерств в правительстве Шмыгаля получают гораздо меньшие зарплаты, чем руководители силовых и специальных структур. Например, больше всего в прошлом году получил глава МИД Дмитрий Кулеба – 1 066 688,16 гривны – и это сумма до уплаты налогов, на руки он получил несколько меньше – 858 тысяч гривен. Что касается других министров, то их зарплаты в среднем 800–700 тысяч гривен в год.

Самый оплачиваемый министр заработал втрое меньше, чем глава НАПК / Фото пресс-службы Кабмина

Руководители силовых министерств – МВД и Минобороны – проработали на своих должностях менее года (Алексей Резников в кресле министра обороны вообще всего 2 месяца), поэтому трудно судить, какой бы была их зарплата за год.

Президент Владимир Зеленский за год заработал скромные по сравнению с тем же Алексеем Даниловым 336 тысяч гривен. Наименее оплачиваемый министр в правительстве – Михаил Федоров – в прошлом году получил на 300 тысяч больше, чем глава государства – более 640 тысяч гривен. Поэтому в сухом заключении подчеркнем, что возглавлять силовое ведомство достаточно ответственно, однако и выгодно.

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