Про це 24 каналу повідомили в ГУ Нацгвардії Міністерства внутрішніх справ, у відповідь на запит.

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Скільки заробив Микола Балан

Командувачу Національної гвардії генерал-полковнику Миколі Балану за 2021 рік нараховано щомісячне грошове забезпечення у розмірі 1 563 472, 68 гривні з урахуванням:

допомоги на оздоровлення,

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Окрім цього, було нараховано:

разову грошову допомогу за участь у діях до 5 травня – 1 491, 0 гривні;

індексацію – 2 338, 03 гривні.

Зверніть увагу! Командувач Національної гвардії Микола Балан подав у відставку 27 січня 2022 року через жахливу трагедію на території заводу "Південмаш", унаслідок якої загинули 4 солдати-строковики й одна цивільна жінка.

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