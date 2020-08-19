У спиртовій галузі України вітчизняні чиновники вирішили боротися зі збитками та корупцією запуском приватизації заводів Укрспирту. Держпідприємство вже почало передавати на торги десятки активів.

Який ефект матиме приватизація галузі для економіки, і що цьому може завадити – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Важливо Кабмін передав Фонду держмайна ще 200 об'єктів для приватизації

Про монополію держпідприємства Укрспирт говорять експерти. Вони наводять факти корупції, цінових та податкових скандалів, велику збитковість підприємства – приблизно 200 мільйонів гривень.

Офіційно 43 заводи взагалі не працюють, втім роботу ведуть нелегально. Але шлях до розв'язання проблеми один – передати власність у приватні руки.

Ліцензії на виробництво

Наприкінці 2019 Верховна Рада демонополізувала спиртову галузь в Україні й дозволила приватним компаніям отримувати ліцензії на виробництво та експорт. А уряд днями затвердив програму розвитку галузі до 2023 року і дав старт приватизації активів держпідприємства.

Новопризначене керівництво Укрспирту гарантує – до осені на торги піде 41 завод – загальною вартістю приблизно 2 мільярди гривень. Уже 12 заводів Укрспирту готові до аукціонів. Решту оформлюють для приватизації. А план того, як саме відбуватиметься продаж активів, уже затвердили у Фонді держмайна.

З 15 вересня можна буде ознайомитися на сайті privatization.gov.ua. Потенційний інвестор може його вивчити, потім може відвідати сам об'єкт і скласти собі ту ціну, яку він готовий заплатити,

– наголосив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Що відомо про приватизацію держоб'єтів? У державній власності перебуває близько 3 тисяч об'єктів, третина з них – збиткові. Близько 2,5 тисяч підприємств планують передати на приватизацію.Це одне з ключових завдань уряду.



Приватизація повинна забезпечити збільшення робочих місць та залучення інвестицій. Раніше на приватизацію передали такі великі об'єкти, як "Інститут титану", Львівський державний ювелірний завод, Скадовський морський торговельний порт, Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" тощо.

Умови приватизації

Однак участь у приватизації зможуть взяти не всі. Не вийде придбати державні активи громадянам держави-агресора Росії. Певні умови є і для інших підприємців.

Це насамперед наявність власних потужностей, тобто це приміщення мають бути оформлені на суб'єкти господарювання, або власність, або в оренді. Що стосується коньячних спиртів, виробництва вина, то ще вимагається наявність земельної ділянки, наявність врожаю власного виробництва,

– наголосив юрист Андрій Мазалов.

Після покупки об'єкту виробник має отримати ліцензію на виробництво спирту. Головна умова для цього – відеофіксація процесу виготовлення сировини. Це дозволить податковій службі виключити тіньове виробництво. Список інших вимог доповнюється.

Переваги приватизації

Плюси від приватизації очевидні: надходження до держбюджету, оцінюють у розмірі від 8 до 10 мільярдів гривень податків щорічно, поява нових робочих місць і ринкової конкуренції, а отже – справедливих цін на спиртовмісну продукцію.

Довідка. Укрспирт за 2019 рік отримав 40,3 мільйона гривень чистого прибутку, а це аж на 83% більше, ніж у 2018. За перший квартал 2020 року чистий прибуток ДП "Укрспирт" – 9,3 мільйона гривень, що на 151% перевищує показник за аналогічний період 2019 року.

Однак процедура може бути успішною лише за умов прозорих торгів та ліцензування. Аналітики запевняють – розпродати всі заводи Укрспирту буде непросто через занедбаний технічний стан об'єктів. Бізнесу вигідніше почекати та за новим законом, з липня 2021 року, отримати ліцензію для власних новозбудованих заводів.

Читайте також Приватизація по-українськи: як шукають власників державним об'єктам

Поки ж інших варіантів займатися приватним виробництвом спирту в бізнесу немає. До того ж імпорт сировини Кабмін обмежив до 2024 року. В уряді вірять – ці умови стимулюватимуть швидкість приватизації.