Мінагрополітики назвав найбільші виклики, які на тлі війни стоять перед фермерами

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський підтвердив, що через обстріли росіян важка ситуація звичайно з пальним. Проте фермери мають свої секрети й призвичаїлися до умов.

Микола Сольський зазначив, що є варіанти зберігання, транспортування та забезпечення інших важливих речей для того, щоб посівна відбувалася.

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Він додав, що посівна тільки починається й об'єм палива буде тільки збільшуватися. Проте в ринковій економіці та з таким нашим ініціативним та свідомим народом, як в нас, фермери знаходять рішення.

"Найбільший виклик очевидно – це логістика вивезення зерна з країни. Суттєве обмеження експортних логістичних можливостей напряму впливає скільки фермери та аграрії можуть продати зерна. Відповідно скільки отримають грошей для зарплат, посівної, виплати орендарям", – пояснив Микола Сольський.

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