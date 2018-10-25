Мінами по Водяному та запеклий бій поблизу Вільного: як минула доба на Донбасі

Упродовж доби 24 жовтня ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою. Російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, двічі застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Також бойовики вдарили мінами 12-го калібру по селу Водяне на Маріупольському напрямку.

Про це мовиться у традиційному звіті прес-центру ОС.

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Російсько-окупаційні війська, з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Вільний, Катеринівка, Новолуганське, Камянка, Піски, Мар'їнка, Тарамчук, Павлопіль, Гнутове та Водяне. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення,

– зазначають українські військові.

Водночас додають, що з мінометів 82-го калібру зазнали удару захисники Павлополя та Гнутового, а по позиціях в районі Пісків окупанти стріляли з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Тричі за минулу добу точилися бойові дії навколо хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, підрозділи Об'єднаних сил адекватно та гідно відповідали", – наголошують у штабі.

Щодо втрат серед бойовиків, то, за даними розвідки, протягом доби було знищено трьох осіб.

"Поточної доби противник тричі обстріляв наші позиції у районах Авдіївки, Красногорівки та Гнутового. Важке озброєння не застосовувалось. Один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", – підсумували представники Об’єднаних сил.

Нагадаємо, упродовж доби 23 жовтня бойовики здійснили 9 обстрілів позиції бійців Збройних сил. Внаслідок бойових дій, на жаль, один український воїн загинув.