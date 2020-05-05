Міненерго запропонувало "Енергоатому" майнити криптовалюту на АЕС
Схоже, уряд продовжує шукати способи боротьби з кризою в національній енергетиці. Так, у Міністерстві енергетики та захисту довкілля розробили досить оригінальне рішення.
В умовах, що склалися, коли третина енергоблоків на українських атомних електростанціях простоюють, чиновники пропонують державній компанії "Енергоатом" розглянути можливість альтернативного заробітку шляхом майнінгу криптовалюти.
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Відповідне доручення тимчасової виконувачки обов’язків міністра енергетики Ольги Буславець було надіслано до директорату розвитку ядерної енергетики й атомної промисловості "Енергоатому", повідомив нардеп Гео Лерос на своїй фейсбук-сторінці.
Зокрема, він розмістив й документ, що підтверджує цей факт.
У зв'язку з профіцитом базової генерації доручаю… опрацювати разом з ОП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК Енергоатом" нормативні та технічні питання можливої реалізації проєктів щодо майнінгу криптовалюти з метою забезпечення додаткових ринків збуту електроенергії, виробленої атомними електростанціями,
– мовиться в дорученні.
Доручення Міненерго / Фото із соцмереж Гео Лероса
Також у документі йдеться, про те, що "Енергоатому" доручають актуалізувати плани закупівель ядерного палива з урахуванням зменшення обсягів виробництва енергоблоками АЕС.
Також пропонується привести до норми дизельні генератори на енергоблоці 6 Запорізької АЕС.
Зверніть увагу! Станом на 5 травня на атомних електростанціях України працює всього 10 з 15 енергоблоків. Не працюють, зокрема, чотири блоки на Запорізькій атомній електростанції (три з них перевели в плановий ремонт, один – вивели в резерв) і один на Південно-Українській АЕС.