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      Міненерго запропонувало "Енергоатому" майнити криптовалюту на АЕС

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      Уряд пропонує Енергоатому майнити криптовалюту на АЕС
      Уряд пропонує "Енергоатому" майнити криптовалюту на АЕС / Ілюстративне фото / Пресслужба Рівненської АЕС

      Схоже, уряд продовжує шукати способи боротьби з кризою в національній енергетиці. Так, у Міністерстві енергетики та захисту довкілля розробили досить оригінальне рішення.

      В умовах, що склалися, коли третина енергоблоків на українських атомних електростанціях простоюють, чиновники пропонують державній компанії "Енергоатом" розглянути можливість альтернативного заробітку шляхом майнінгу криптовалюти.

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      Відповідне доручення тимчасової виконувачки обов’язків міністра енергетики Ольги Буславець було надіслано до директорату розвитку ядерної енергетики й атомної промисловості "Енергоатому", повідомив нардеп Гео Лерос на своїй фейсбук-сторінці.

      Зокрема, він розмістив й документ, що підтверджує цей факт.

      У зв'язку з профіцитом базової генерації доручаю… опрацювати разом з ОП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК Енергоатом" нормативні та технічні питання можливої реалізації проєктів щодо майнінгу криптовалюти з метою забезпечення додаткових ринків збуту електроенергії, виробленої атомними електростанціями,
      – мовиться в дорученні.

      Міненерго
      Доручення Міненерго / Фото із соцмереж Гео Лероса

      Також у документі йдеться, про те, що "Енергоатому" доручають актуалізувати плани закупівель ядерного палива з урахуванням зменшення обсягів виробництва енергоблоками АЕС.

      Також пропонується привести до норми дизельні генератори на енергоблоці 6 Запорізької АЕС.

      Зверніть увагу! Станом на 5 травня на атомних електростанціях України працює всього 10 з 15 енергоблоків. Не працюють, зокрема, чотири блоки на Запорізькій атомній електростанції (три з них перевели в плановий ремонт, один – вивели в резерв) і один на Південно-Українській АЕС.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Криптовалюта Гео Лерос Енергетика Міністерство енергетики та захисту довкілля АЕС
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