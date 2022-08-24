Мінфін підтвердив отримання 3 мільярдів доларів від США у День Незалежності
Джерело:фейсбук Сергія Марченка
Мінфін підтвердив, що у День Незалежності Україна отримає 3 мільярди доларів від США. Вони надійдуть через механізм Світового Банку.
Сергій Марченко – міністр фінансів – привітав українців з Днем Незалежності, яка є результатом тисячолітньої боротьби народу. Він заявив, що цього дня є позитивні новини з фінансового фронту.
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У цей день є позитивні новини з фінансового фронту. Сьогодні отримаємо від Сполучених Штатів 3 мільярди доларів США до державного бюджету у формі безповоротного гранту,
– повідомив Марченко.
За потужну підтримку України він подякував:
- американським партнерам;
- команді Світового банку.
Марченко зауважив, що грантова допомога – вагомий подарунок для України у День Незалежності.
Скільки грошей витратили на оборону та безпеку України
Денис Шмигаль – прем'єр-міністр України – розповів, яку суму вже витратили на оборону та безпеку України. Мовиться про понад 420 мільярдів гривень. Загалом понад 40% усіх грошей, які витрачали з бюджету, – спрямували на потреби армії. Мовиться про:
- 288 мільярдів гривень на зарплати військових;
- 135 мільярда гривень – на інші потреби (зокрема, придбання та ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення).