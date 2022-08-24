Мінфін підтвердив отримання 3 мільярдів доларів від США у День Незалежності

Мінфін підтвердив, що у День Незалежності Україна отримає 3 мільярди доларів від США. Вони надійдуть через механізм Світового Банку.

Сергій Марченко – міністр фінансів – привітав українців з Днем Незалежності, яка є результатом тисячолітньої боротьби народу. Він заявив, що цього дня є позитивні новини з фінансового фронту.

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У цей день є позитивні новини з фінансового фронту. Сьогодні отримаємо від Сполучених Штатів 3 мільярди доларів США до державного бюджету у формі безповоротного гранту,

– повідомив Марченко.

За потужну підтримку України він подякував:

американським партнерам;

команді Світового банку.

Марченко зауважив, що грантова допомога – вагомий подарунок для України у День Незалежності.

Скільки грошей витратили на оборону та безпеку України

Денис Шмигаль – прем'єр-міністр України – розповів, яку суму вже витратили на оборону та безпеку України. Мовиться про понад 420 мільярдів гривень. Загалом понад 40% усіх грошей, які витрачали з бюджету, – спрямували на потреби армії. Мовиться про: