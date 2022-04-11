Міни, пастки, розтяжки: на Київщині тільки за тиждень знешкодили 11 тисяч ворожих боєприпасів

На Київщині фахівці знешкодили 11 тисяч боєприпасів, які залишили після себе окупанти. Саме через замінування людям поки не радять повертатись у Київську область.

Відповідну інформацію в ефірі каналу "Рада" розповів глава Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк. Такі дані він озвучив 10 квітня.

До теми Військовий експерт пояснив, чи є загроза наступу на Київ і Харків

На Київщині продовжують розміновувати територію

Є велика небезпека для людей. Тільки за цей тиждень знешкоджено близько 11 тисяч боєприпасів. Це і міни, які не розірвалися, і встановлені пастки, розтяжки,

– розповів Павлюк.

Посадовець додав, що дуже багато "сюрпризів" залишають окупанти в містах, з яких виходять. Тому їх потрібно дуже ретельно перевіряти і тільки після цього влада зможе людям дати доступ до їхніх об'єктів.

Хоч людей й тепер пропускають на блокпостах, однак не можуть гарантувати їхньої безпеки.

"Тому варто почекати, поки ми проведемо всі заходи. Для того, щоб зберегти майно, додатково великі сили зосереджені в цих районах. Тільки близько 600 поліцейських прибуло з інших районів, щоб цілодобово встановити контроль за збереженням майна, недопущенням мародерства", – пояснив глава Київської ОВА.

Дивіться також – ідентифікували вже 500 окупантів, які чинили звірства на Київщині: відео