Мінімальний рівень локалізації в публічних закупівлях підвищився до 25%, – Кисилевський

З січня 2025 року мінімальний рівень локалізації при публічних закупівлях продукції машинобудування в Україні підвищився з 20 до 25%.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського.

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"Вимоги локалізації розповсюджуються на громадський транспорт, комунальну на спеціальну техніку, залізничний транспорт та енергетичне обладнання. Коли їх закуповують державні установи та компанії, а також громади, не менше чверті у цій техніці має припадати на українську складову. Це дає робочі місця для українців у складних умовах війни та залишає податки в Україні", – відзначив нардеп.

Дмитро Кисилевський також повідомив, що рівень проникнення імпорту в публічні закупівлі залишається високим – близько 40%. У Європейському Союзі цей показник становить близько 5%.

Важливо, щоб, оцінюючи частку українських і іноземних товарів в публічних закупівлях, ми керувались не математичним моделюванням, а об'єктивними даними. Наразі система публічних закупівель і чиновники, які відповідають за публічні закупівлі, не здатні надати об'єктивні дані, скільки коштів платників податків витрачається на українські товари, а скільки – на імпорт,

– підкреслив нардеп.

"Ще одна проблема, вирішення якої очікується у 2025 році від уряду, – шахраї в державному реєстрі локалізації. Окремі імпортери систематично брешуть, що вони є українськими виробниками, вносять фіктивні дані у реєстр і на цій підставі незаконно беруть участь у публічних тендерах", – додав він.

Крім того, Дмитро Кисилевський повідомив, що наразі на фінальній стадії перебувають консультації щодо розширення дії локалізації на ряд нових категорій товарів.

Закон України № 1977-IX, який вносить зміни до Закону України "Про публічні закупівлі" в частині вимог до ступеня локалізації виробництва, набрав чинності 14 липня 2022 року. Вимога локалізації не поширюється на товари походженням з країн – підписантів угоди GPA, зокрема ЄС, США та низки інших.

Законодавство про локалізацію є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні", проголошеної президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року.