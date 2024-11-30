Міністерка Британії пішла у відставку, бо колись збрехала, що в неї викрали телефон, – ЗМІ

Міністерка транспорту Британії Луїза Хей позбулася посади після того, як стала відома її скандальна історія з минулого. Тоді посадовицю судили за шахрайство.

У листі до прем'єра-міністра Кіра Стармера Луїза Хей написала, що йде у відставку, бо не хоче, аби її колишня історія завадила роботі уряду, передає 24 Канал із посиланням на Guardian.

Дивіться також У військовому спорядженні: принц Вільям відвідав навчання Валлійської гвардії

Відставка через зниклий телефон

Хей розповіла, що коли їй було 27 років, вона працювала на компанію Aviva. Тоді її під час вечірньої прогулянки обікрали. Жінка звернулася до поліції, передавши список зниклих із сумочки речей. Серед них був робочий телефон.

На роботі Луїзі видали новий телефон. Пізніше вона знайшла свій старий пристрій, проте не розповіла про це роботодавцеві. Хей у листі до Стармера визнала, що це було її помилкою.

Хей визнала себе винною в шахрайстві шляхом введення в оману, але судимість із неї зняли.

У ЗМІ припускають, що Хей могла повідомити про викрадення телефону, аби отримати нову модель від свого роботодавця. Водночас близьке до ексміністерки джерело заявило, що це "абсолютна нісенітниця".