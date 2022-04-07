Міністерства торгівлі США заборонило 3 російським авіакомпаніям отримувати американські деталі
Джерело:CNN
Міністерство торгівлі США заблокувало 3 російським авіакомпаніям можливість отримувати з їх країни експортовані деталі.
Відомо, що це рішення стосується російського перевізника "Аерофлот", а також авіакомпаній "Azur Air" та "Utair".
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Ці розпорядження про тимчасову відмову Міністерства торгівлі будуть діють протягом 6 місяців. Проте вони можуть бути поновлені.
Згідно з цим рішенням фактично забороняється використовувати американські запчастини для обслуговування літаків. А також зупинені контракти на технічне обслуговування літаків, які підпадають під дію експортних правил США.
У результаті російські авіакомпанії з часом "не зможуть здійснювати польоти ні міжнародно, ні всередині країни"
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