Чому українці обирають для відпочинку "Острів Афродіти": цікаві факти та популярні міста

До пандемії коронавірусної інфекції близько 100 тисяч українців щороку відвідували Кіпр. У Міністерстві туризму Кіпру припускають, що 2021 року загальна кількість туристів з України буде приблизно ж такою.

У відомстві планують інвестувати у розвиток українського туристичного ринку, оскільки він "має чималий потенціал". В інтерв'ю сайту 24 каналу міністр туризму Кіпру Саввас Пердіос розповів, чому українцям подобається відпочивати на "Острові Афродіти", а також назвав найпопулярніші міста серед наших співвітчизників.

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Що потрібно знати про Кіпр Острівна держава на сході Середземного моря. Столиця – Нікосія. Валюта – євро. Офіційні мови – грецька та турецька. Проте більшість кіпріотів вільно володіють англійською, адже до 1960 року Кіпр був британською колонією. З 2004-го Кіпр є повноправним членом Європейського Союзу.

Особливості острова та популярні міста

згідно з давньогрецькою легендою, саме на берег Кіпру з морської безодні вийшла грецька богиня краси Афродіта. Тому країну й називають "островом Афродіти".

Переліт до Кіпру з України прямим рейсом в середньому займає дві з половиною години. Людей приваблюють пляжі, сонце, море. Експерти Європейської агенції з питань навколишнього середовища кожного року оцінюють якість води в країнах ЄС. За результатами досліджень, ми стали першими у Європі,

– зазначив Пердіос.

За словами очільника відомства, Фамагуста та Ларнака – найпопулярніші міста для відпочинку серед мандрівників з України.

Цьогоріч багато туристів відпочивали й у Пафосі (місті на південному заході Кіпру – 24 канал). Варто сказати, що у 2021 році змінився тип туристів. Раніше до Кіпру їздили переважно родини з дітьми. Зараз же на острові відпочивають більш молоді пари, які хочуть познайомитися з місцевою кулінарією, культурою та природою,

– додав міністр туризму Кіпру.

Саввас Пердіос пояснив, що туристів Кіпр приваблює своїми пляжами, сонцем та морем / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Важливо Кіпр змінив умови в'їзду до країни через поширення штаму коронавірусу "Омікрон"

Умови в'їзду

Європейський Союз 9 листопада офіційно виключив Україну із "зеленого списку". Наразі остаточне рішення щодо того, чи пускати українських туристів, кожна країна ухвалює окремо.

До поширення COVID-штаму "Омікрон" в іноземців при в'їзді на Кіпр просили показати сертифікат вакцинації або довідку про одужання від коронавірусу протягом останніх шести місяців. У цьому випадку додаткові тести не потрібно було робити.

Невакцинованим туристам же необхідно зробити ПЛР-тест. Якщо Україна потрапила до "червоної" зони, то її громадянам варто зробити два тести – до відправлення та після прибуття. Якщо ж Україна перебуває у "помаранчевій" зоні, то необхідно зробити тільки один тест вже на Кіпрі,

– наголосив Саввас Пердіос.

Європейський Союз 9 листопада офіційно виключив Україну із "зеленого списку" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Що обов'язково потрібно побачити на Кіпрі: ТОП неймовірних місць для туристів –

Він наголосив, що туристам не потрібно оплачувати послуги страхування від COVID-19 перед поїздкою на острів. Якщо ви захворієте на коронавірус або перебуватимете у близькому контакті із хворим, то Міністерство туризму Кіпру оплатить "проживання у карантинних готелях, ліки, їжу, напої – все, що вам може знадобитися".

Кіпр неймовірний у будь-яку пору року / Колаж сайту 24 каналу