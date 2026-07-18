Уряд офіційно створив Міністерство у справах громад, територій та ВПО

Кабінет Міністрів офіційно утворив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України. Новостворене відомство очолив Віталій Безгін, який раніше працював над питаннями місцевого самоврядування та регіонального розвитку.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита.

Що відомо про нове відомство?

За його словами, уряд офіційно завершив процес утворення нового органу виконавчої влади. Очолив міністерство Віталій Безгін. До призначення він був одним із найвідоміших українських фахівців у сфері місцевого самоврядування, децентралізації та регіональної політики. Саме ці напрями стануть основою роботи нового відомства.

Микита наголосив, що для українських громад та регіонів це міністерство матиме особливе значення.

Для наших громад та регіонів це ключове й профільне міністерство, яке допоможе консолідувати зусилля уряду та посилити спроможність на місцях,

– зазначив Віктор Микита.

За словами посадовця, важливу роль у роботі нового відомства також відіграватиме Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України, який стане майданчиком для координації рішень між центральною владою та органами місцевого самоврядування.

Така взаємодія дозволить швидше реагувати на потреби громад, ефективніше реалізовувати державну політику та ухвалювати необхідні рішення в умовах війни.

Окремо Віктор Микита привітав нового міністра з призначенням та висловив переконання, що його досвід стане важливим для розвитку державної політики у сфері регіонального розвитку.

Нагадаємо, Сергій Корецький заявив, що одним із головних завдань є оптимізація державного апарату та покращення взаємодії між усіма органами виконавчої влади. Він наголосив, що в умовах воєнного стану державна система повинна працювати максимально злагоджено та оперативно.

Україна має сформувати професійний та ефективний державний апарат, здатний швидко реагувати на виклики воєнного часу. Водночас прем'єр-міністр не уточнив, які саме рішення щодо оптимізації державного апарату планують реалізувати найближчим часом.