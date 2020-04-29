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      Міністерство культури оцінило, скільки туристична галузь втратить через коронавірус

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      Скільки туристична галузь втратить через коронавірус: сума
      Скільки туристична галузь втратить через коронавірус / kiev.zagranitsa.com

      Втрати туристичного бізнесу України через епідемію коронавірусу перевищать 1,5 мільярда доларів. Такою є оцінка Міністерства культури та інформаційної політики. Для захисту туристичної галузі уряд розробив законопроєкт щодо часткового звільнення бізнесу від оподаткування.

      Держава намагається захистити туристичний сектор від збитків через COVID-19, заявила тимчасова очільниця Міністерства культури Світлана Фоменко.

      Зверніть увагу COVID-19 та український туризм: як виходити з кризи

      Завданням є захистити туристичні компанії від масових банкрутств і дозволити стабілізувати їх роботу завдяки звільненню від оподаткування,
      – зазначила Фоменко.

      За оцінками міністерства, втрати туристичного бізнесу України через епідемію коронавірусу перевищать 1,5 мільярда доларів. Тому відомство та профільний комітет Ради розробили й зареєстрували законопроєкт №3377.

      Документ передбачає

      • звільнення операцій з надання туристичних послуг від сплати: податку на додану вартість, податку на прибуток та ЄСВ, земельного податку та податку на нежитлову нерухомість;
      • скасування туристичного збору до кінця 2020 року;
      • податкові пільги на оплату оренди на землю державної та комунальної власності.

      У відомстві припускають, якщо частина орієнтованих на туризм країн не відкриє свої кордони до осені, українці скористаються пропозиціями внутрішнього туризму.

      Водночас важливим залишиться принцип соціальної дистанції. А це змусить міняти формат обслуговування відпочивальників.

      Що відомо про відновлення туризму в Європі

      • через епідемію коронавірусу турецькі готелі можуть відмовитися від формату all inclusive;
      • Греція готується почати приймати туристів з липня, але не з усіх країн;
      • у Болгарії сподіваються розпочати сезон 1 липня, однак наразі невідомий форм прийому відпочивальників.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України ПДВ Податки Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Міністерство культури України Туристичний бізнес Подорожі
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