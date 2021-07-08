Міністр Чернишов підтримує мера Кличка, – політолог

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив, що підтримує чинного міського голову столиці Віталія Кличка.

Таку думку висловив директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк на своїй сторінці у Facebook.

У своєму нещодавньому інтерв'ю міністр громад та територій Олексій Чернишов фактично прямо визнав, що підтримує київського міського голову Віталія Кличка. За його словами, він перебуває "у постійному контакті" з очільником Асоціації міст України. До того ж, Чернишов тут же заявив, що чутки про його призначення головою КМДА не відповідають дійсності. Більше того, він не піде, навіть якщо йому надійде так пропозиція. Тобто міністр з мером настільки близькі, що перший заради другого готовий піти всупереч Банковій,

– повідомив Миселюк.

За його словами, тісне спілкування між Олексієм Чернишовим та Віталієм Кличком триває вже більше двох років.

"При цьому міністр постійно бере участь у засіданнях Асоціації міст України на чолі зі столичним головою. Ця дружба двох політиків тягнеться з тієї пори, коли Чернишов займав посаду голови Київської облдержадміністрації. Ще тоді, наприкінці 2019 року, він щиро сипав компліменти Кличку, розхвалюючи його плани щодо створення Київської міської агломерації та називаючи їх "гідним світовим прикладом". А міський голова тоді ж розповідав, що разом з Чернишовим вони здатні "подолати складні виклики", – нагадав політолог.

Миселюк вважає, що з боку київського мера така дружба виправдана бажанням зберегти "не лише виборну, але й адміністративну посаду, щоб і надалі одноособово контролювати усі фінансові потоки столиці".

"Як ми бачимо, "складні виклики" друзі спільно долають досі. Що, в принципі, виправдано для Кличка", – зазначив Миселюк.

Але це зовсім неприпустимо для Чернишова, який є членом Кабінету міністрів та зобов'язаний думати в першу чергу про державні інтереси, а не про особисту вигоду своїх друзів,

– написав експерт.