Міністр енергетики каже, що йому нарахували завелику платіжку та судиться з Київгаззбутом

Герман Галущенко заявив, що кожен споживач має право відстоювати свою позицію у суді. Політик поділився особистою історією, пов'язаною з Київоблгаззбутом.

Деталі позову

Міністр енергетики Галущенко заявив, що ще у липні 2019 року подав судовий позов проти облгаззбуту до Васильківського суду Київської області. Причиною стали невиправдано великі додаткові обсяги газу, які нарахували політику.

Зауважте Україна постраждала від енергокризи в Європі, – Галущенко

Галущенко зауважив, що у той час ще не обіймав посаду міністра енергетики.

Обсяги начебто поставленого газу були нараховані за показами старого лічильника, який не використовується,

– заявив політик.

За словами Галущенка, у позові зазначено, що нарахування за газ за лічильником, який не працює, постачальник зробив необґрунтовано. Водночас відповідно до рішення суду від 21 вересня 2021 року, позов не задовольнили.

Міністр заявив: він вже подав апеляцію та використає усі можливі законні способи, аби не оплачувати газ, який не використовував.

Галущенко про опалювальний сезон

Галущенко заявив, що опалювальний сезон 2021 – 2022 в Україні буде складним. Усе тому, що він відбуватиметься на тлі енергетичної кризи, яка сколихнула Європу.

Водночас міністр наголосив: уряд вжив заходів, необхідних для стабілізації ситуації.

Зокрема, важливим кроком стала синхронізація української енергетичної системи з європейською.

Упродовж зимові місяці вона пройде тестовий період роботи в ізольованому режимі. Водночас вже з 2022 року має увійти в паралельну роботу з ENTSO-E.

Допис Галущенка:

Відстоювати свою позицію у суді – це право споживача. Ця можливість особливо важлива, коли йдеться про облгаз і підконтрольного йому постачальника.

Я був незгодний з невиправдано великими додатковими обсягами газу, які Київоблгаззбут мені нарахував. У липні 2019 року, до мого призначення на посаду в уряді, я подав судовий позов проти облгаззбуту до Васильківського міськрайоного суду Київської області.

Обсяги начебто поставленого газу були нараховані за показами старого лічильника, який не використовується.

У позові зазначено, що нарахування за газ за непрацюючим лічильником постачальник зробив необґрунтовано. Згідно з рішенням суду від 21 вересня 2021 року, позов не був задоволений.

Я подав апеляцію, і планую використати усі можливі законні способи, щоб не оплачувати газ, який я не використовував.

Якщо апеляція підтримає рішення першої інстанції, то я сплачу встановлену судом суму.

Водночас хочу звернути увагу, що ТОВ "Київоблгаззбут" не подавало позовів проти мене про стягнення коштів.

Закликаю журналістів для запобігання помилкам в інтерпретації фактів звертатися до пресслужби Міненерго для отримання коментарів з будь-яких питань.

Дуже сподіваюсь, що мій приклад допоможе іншим споживачам захищати своє право на чесні рахунки і якісне обслуговування.