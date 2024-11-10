Міністр оборони Британії заявив, що Україна надихнула його сина піти в армію

Глава Міноборони Британії заявив, що війна в Україні вплинула на життя його сина. Зокрема, він вирішив долучитись до британського війська.

24 Канал пише з посиланням на The Telegraph, що син міністра оборони Британії Алекс розповів, що хоче служити, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Міністр оборони розповів, як війна в Україні вплинула на його сина

Британський міністр оборони Джон Гілі розповів, що його син Алекс, якому близько 30 років, наразі служить піхотинцем в армійському резерві. Він керується бажанням захищати країну.

Я раніше про це не говорив. Але насправді це була Україна. Тому, коли Путін вдерся в лютому 2022 року, наступного дня ми обідали разом, і він сказав мені: "Тату, якби я був українцем, я б сьогодні пішов до армії". І незабаром після цього він прийшов до мене і мами та сказав: "Я хочу піти до армії. Я хочу бути резервістом". Ось що він зробив,

– розповів міністр.

Глава Міноборони Британії сказав, що після того, як його син пішов в армію, краще розуміє родини, де є військовослужбовці, які можуть загинути під час несення служби в зонах конфлікту.