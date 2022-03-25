Міністр оборони й командувач Сухопутних військ відвідали передові позиції ЗСУ
Джерело:Олексій Резніков
Олексій Резніков та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський побували на передовій ЗСУ. Чиновники привезли захисникам додаткову зброю.
Міністр оборони зазначив, що настрій у захисників однаковий – рішучий та оптимістичний. Про це він розповів 25 березня.
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Мав честь вручити нашим захисникам відзнаки Міністерства оборони – нагородну вогнепальну та холодну зброю,
– написав Резніков.
Для ЗСУ привезли зброю / Фото Олексія Резнікова
Саме завдяки ЗСУ російські окупанти вже місяць намагаються виконати свій триденний план. "Танок на граблях окупанту, мабуть, подобається, тож, досвід Чорнобаївки їм в допомогу", – наголосив Міністр оборони.
Збройні Сили України / Фото Олексія Резнікова
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