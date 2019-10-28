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      Міністр культури не каратиме хор Верьовки за саркастичну пісню про Гонтареву

      104 Читать новость на русском
      Володимир Бородянський
      Володимир Бородянський / detector.media

      Міністр культури України Володимир Бородянський зазначив, що не планує застосовувати до хору Верьовки адміністративних покарань після виконання пісні-пародії про підпал будинку колишньої очільниці Нацбанку.

      У інтерв'ю "Радіо Свобода" Бородянський заявив, що, на його думку, є речі, які перебувають у культурній площині і не завжди в культурній площині повинне бути покарання.

      До теми: Не смертельно, але недопустимо, – Бородянський про скандал з "Кварталом" і хором Верьовки

      Не буде покарання у розумінні, як хтось вважає, що треба когось чогось позбавити і таке інше. Це ж була ціннісна річ, тобто що можна, а що не можна, що добре, а що погано,
      – пояснив міністр.

      Бородянський  зазначив, що необхідно напрацювати політику, яка стосуватиметься не лише хору Верьовки, а управління державними фінансами та державними витратами у сфері культури загалом. Він додав, що якість та кількість культурного контенту в Україні повинна зростати.

      Що відомо про скандальний номер "Кварталу" і хору імені Верьовки?Під час "Вечірнього Кварталу" комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої. Цей номер спричинив бурхливий шквал критики, як від високопосадовців, так і від звичайних користувачів соцмереж.

      Сама Гонтарева наголосила, що це "сором" і "насміхатися над людським горем – неможливо уявити в цивілізованому суспільстві". Вона не заперечує, що до цього може бути причетний український олігарх Ігор Коломойський. Водночас, Коломойському номер сподобався. Український олігарх навіть сказав: "Браво" після того, як подивився номер.

      У "95 Кварталі" наголосили, що їх проєкт – гостра політична сатира. За словами гумористів, так було, є і буде, "Навіть, якщо це не подобається деяким політикам".

      "Квартал" виконав саркастичну пісню про підпал будинку Гонтаревої: відео

       


       

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Валерія Гонтарева Горіла хата: скандал з 95 кварталом Володимир Бородянський Міністерство культури України
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