Міністр культури не каратиме хор Верьовки за саркастичну пісню про Гонтареву

Міністр культури України Володимир Бородянський зазначив, що не планує застосовувати до хору Верьовки адміністративних покарань після виконання пісні-пародії про підпал будинку колишньої очільниці Нацбанку.

У інтерв'ю "Радіо Свобода" Бородянський заявив, що, на його думку, є речі, які перебувають у культурній площині і не завжди в культурній площині повинне бути покарання.

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Не буде покарання у розумінні, як хтось вважає, що треба когось чогось позбавити і таке інше. Це ж була ціннісна річ, тобто що можна, а що не можна, що добре, а що погано,

– пояснив міністр.

Бородянський зазначив, що необхідно напрацювати політику, яка стосуватиметься не лише хору Верьовки, а управління державними фінансами та державними витратами у сфері культури загалом. Він додав, що якість та кількість культурного контенту в Україні повинна зростати.

Що відомо про скандальний номер "Кварталу" і хору імені Верьовки?Під час "Вечірнього Кварталу" комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої. Цей номер спричинив бурхливий шквал критики, як від високопосадовців, так і від звичайних користувачів соцмереж.



Сама Гонтарева наголосила, що це "сором" і "насміхатися над людським горем – неможливо уявити в цивілізованому суспільстві". Вона не заперечує, що до цього може бути причетний український олігарх Ігор Коломойський. Водночас, Коломойському номер сподобався. Український олігарх навіть сказав: "Браво" після того, як подивився номер.



У "95 Кварталі" наголосили, що їх проєкт – гостра політична сатира. За словами гумористів, так було, є і буде, "Навіть, якщо це не подобається деяким політикам".

"Квартал" виконав саркастичну пісню про підпал будинку Гонтаревої: відео



