Міністр культури у Зеленського та похід Дарта Вейдера в президенти: незвичні прогнози букмекерів

В інтернеті роблять прогнози на виконавця ролі Володимира Зеленського в "Вечірньому Кварталі", якщо той переможе на виборах. Чергову передвиборчу кампанію в букмекерській конторі "Фаворит Спорт" вирішили розбавити незвичайними котируваннями.

Українцям запропонували відразу кілька цікавих варіантів:

Хто замінить Володимира Зеленського, якщо той стане новим Президентом?

Хто з "Кварталу" стане новим міністром культури?

Чи наважиться Дарт Вейдер на нову спробу захопити владу?

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Так, найбільш вірогідним кандидатом зіграти Зеленського, на думку аналітиків, вважається Юрій Крапов (коефіцієнт – 2). З його найближчих суперників рівні шанси у Сергія Казаніна та Олександра Пікалова (коефіцієнт – 4).

Можливість отримання представником "Кварталу" портфеля міністра, в майбутньому уряді, розцінюється фахівцями досить песимістично – 20.

Куди краще йдуть справи у Дарта Вейдера, який вже має досвід виборчих перегонів. Імовірність того, що "Темний лорд ситхів" вирішить включитися в передвиборчу кампанію, оцінюється з коефіцієнтом – 7.

У "Фаворит Спорт" не приховують, що запропоновані варіанти складені з часткою іронії, але і залишають місце для серйозних розкладів.

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