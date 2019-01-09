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      Міністр культури у Зеленського та похід Дарта Вейдера в президенти: незвичні прогнози букмекерів

      207 Читать новость на русском
      Зеленський
      Зеленський / Радіо Свобода

      В інтернеті роблять прогнози на виконавця ролі Володимира Зеленського в "Вечірньому Кварталі", якщо той переможе на виборах. Чергову передвиборчу кампанію в букмекерській конторі "Фаворит Спорт" вирішили розбавити незвичайними котируваннями.

      Українцям запропонували відразу кілька цікавих варіантів:

      Хто замінить Володимира Зеленського, якщо той стане новим Президентом?
      Хто з "Кварталу" стане новим міністром культури?
      Чи наважиться Дарт Вейдер на нову спробу захопити владу?

      Читайте також: Зеленський іде в президенти України: що варто знати про кандидата

      Так, найбільш вірогідним кандидатом зіграти Зеленського, на думку аналітиків, вважається Юрій Крапов (коефіцієнт – 2). З його найближчих суперників рівні шанси у Сергія Казаніна та Олександра Пікалова (коефіцієнт – 4).

      Можливість отримання представником "Кварталу" портфеля міністра, в майбутньому уряді, розцінюється фахівцями досить песимістично – 20.

      Куди краще йдуть справи у Дарта Вейдера, який вже має досвід виборчих перегонів. Імовірність того, що "Темний лорд ситхів" вирішить включитися в передвиборчу кампанію, оцінюється з коефіцієнтом – 7.

      У "Фаворит Спорт" не приховують, що запропоновані варіанти складені з часткою іронії, але і залишають місце для серйозних розкладів.

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 9 січня
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