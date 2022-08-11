Зброя для України: у Копенгагені проходить зустріч міністрів оборони

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, України Олексій Резніков та Данії Мортен Бодсков зустрілися у Копенгагені. Вони обговорять протидію російській агресії.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії. Зазначили, що розроблятимуть план надання Україні довготривалої фінансової та військової допомоги.

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Зброя для України

Під час зустрічі у медіа (зокрема, у Reuters та CNN) повідомили, що міністр оборони Великої Британії заявив про надання України додаткові реактивні системи залпового вогню та боєприпасів. Воллес зазначив, що вони озброєння влучатиме у цілі на відстані до 80 кілометрів.

Воллеса також сказав, що новий транш військової допомоги дозволить ЗСУ ефективніше захищатися від російської агресії. Крім того, далекобійну артилерію можна застосовувати невибіркового.

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Розширення "Рамштайну"

Речник Міноборони Німеччини Арно Колац зазначив, що Копенгаген відрізнятиметься від формату "Рамштайн", який передбачає короткотермінову допомогу. Він стане розширеним його продовженням.

У Копенгагені також обговорять навчання українських військових. Арно Колац пообіцяв, що Німеччина підтримуватиме Україну.

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У форматі "Рамштайн" відбулися вже 4 зустрічі. Їх проводять регулярно, щоб координувати військову допомогу