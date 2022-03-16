Міністри оборони країн НАТО та ЄС проведуть екстрену зустріч щодо України
16 березня 2022 , 10:47Читать новость на русском
Джерело:UK Delegation to NATO
Міністри оборони країн-членів НАТО зустрінуться на нараді щодо російського вторгнення в Україну. На зустрічі також будуть присутні міністри оборони Фінляндії, Швеції, Грузії та Украни.
Міністри оборони Північноатлантичного альянсу та міністри ЄС разом з кількома іншими країнами обговорюватимуть повномасштабне вторгнення Росії на територію України.
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За повідомленням британської делегації в НАТО, також міністри обговорять довгострокові наслідки війни для НАТО.
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