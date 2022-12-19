Міністри внутрішніх справ Польщі та України зустрінуться через вибух в поліції Варшави
Джерело:Маріуш Камінський
У будівлі поліції Варшави 14 грудня вибухнула зброя. Напередодні її подарували в Україні для керівника польської поліції Ярослава Шимчика.
Через інцидент міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський вирушить до Варшави. Про це повідомив 19 грудня керівник польського МВС Маріуш Камінський.
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"У зв’язку з ситуацією щодо українського подарунка для генерала Шимчика, голова МВС Монастирський висловив готовність приїхати до Польщі й зустрітися зі мною. Зустріч відбудеться найближчим часом", – написав Камінський.
У ЗМІ повідомляли, що гранатомет вибухнув через необережність керівника поліції Шимчика. Камінський назвав це спекуляціями й припинити їх. Він наголосив, що головнокомандувача польської поліції ніхто не звільнятиме.
Що відомо про інцидент
Шимчик отримав подарунок під час нещодавнього візиту в Україну. Про це розповіли у польському Міністерстві закордонних справ.
Через вибух командир поліції й цивільний працівник отримали незначні поранення. Проте Шимчика госпіталізували.
У зв'язку з вибухом польська сторона звернулася до української з проханням надати відповідні пояснення, – зазначили в МЗС Польщі.
Додали, що через інцидент пошкоджено стелю в кімнаті служби безпеки – засекреченому приміщенні, де зберігають пристрої, пов'язані із забезпеченням охорони об'єктів. Подарунок, який вибухнув, зробив один із керівників українських служб.
З ким бачився Шимчик
- Шимчик розповів, що йому подарували 2 використані протитанкові гранатомети.
- За інформацією журналістів RMF FM, один з них подарував глава Нацполіції України Ігор Клименко. Використану зброю перетворили на гучномовець. Клименко вмикав на ньому музику, а українські посадовці запевнили, що там не було вибухівки.
- Крім цього, польські правоохоронці зустрілися із головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергієм Круком. Його заступник передав такий самий тубус гранатомета, як і Клименко.