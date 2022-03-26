Мінкульт пропонує ввести санкції проти співаків і акторів, які підтримують війну

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало публічних осіб підтримало нашу державу. Втім, є й ті, що відкрито заявляють про підтримку військових злочинів Путіна.

Так, у Мінкульті підготували новий список із 47 таких осіб – щодо них мають запровадити санкції. Про це заявив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. За його словами, Кабмін вже отримав цю пропозицію, тепер погодити список має РНБО та Президент України.

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Хто потрапив до "чорного" списку

Санкційні списки будемо розширювати і надалі. Покарані будуть всі без виключення посібники кривавого путінського режиму. Як кажуть у нас в Україні, "русская воєнная пєсня, пливі вслєд за русскім корабльом",

– зауважив Ткаченко.

Співаки та музиканти:

Микола Басков;

Дмитро Білан;

Поліна Гагаріна;

Олег Газманов;

Денис Вайнштейн, він же Джиган;

Лариса Доліна;

Сергій Жуков;

Григорій Лепс;

Ніколай Расторгуєв;

Тимур Юнусов, він же Тіматі.

Актори та режисери:

Дмитро Харатьян;

Яна Поплавська;

Дмитро Пєвцов;

Микита Михалков;

Володимир Машков;

Марат Башаров.

Крім того, санкції запровадять до деяких політиків, пропагандистів та посібників Кремля, а також двох юридичних осіб, як-от власників супутникового телеканалу "Союз" та ТОВ "8 канал".

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