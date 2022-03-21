Мінкульт за участі волонтерів створив нацпортал "Поезія Вільних"

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив про створення нацпорталу "Поезія Вільних".

Він зазначив, що за час війни прочитав багато сильних віршів про ситуацію в Україні. Кожний рядок – римована воєнна хроніка.

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"Сьогодні багато людей відчули потребу ділитися тим, що вони переживають через поезію, рефлексувати біль крізь змістовні рядки своїх творів", – розповів Олександр Ткаченко.

Саме тому МКІП та Держмистецтв, за участі ініціативних волонтерів, створило нацпортал "Поезія Вільних". Це майданчик, на якому кожен українець може поділитися своїми творами, які навіяла жахлива війна, розв’язана російською федерацією 24 лютого 2022 року,

– повідомив Ткаченко.

За його словами, кожен вірш, кожен рядок, кожне слово – це м’яка сила, яка вже є частиною Української історії.

Крім того, зазначив, що після перемоги України над росією МКІП випустить друковану збірку віршів, до якої увійдуть найкращі роботи талановитих митців, що долучилися до ініціативи "Поезія Вільних".

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