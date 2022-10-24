Важливо після окупації: як на Київщині проходять навчання з мінної безпеки серед школярів

Після окупації росіяни залишають по собі в населених пунктах чималу кількість мін та інших вибухових пристроїв. Тому серед школярів Київщини проводять навчання з мінної безпеки.

Навчання проводять серед учнів молодших та середніх класів. Ініціатором таких навчань є "Ліга офіцерів", повідомляє 24 канал.

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Як проходять навчання школярів

Реалізація проєкту стала можливою завдяки спонсорській підтримці Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, який у партнерстві з Київською ОВА виступив фундатором такої ініціативи.

Найперше навчання організовують та проводять, де тривалі бойові дії або які тимчасово перебували під російською окупацією. Це дуже важливо, оскільки створення зон безпечного середовища шляхом навчання населення правильним діям у разі зустрічі з мінною небезпекою є надзвичайно актуальним.

Водночас адміністрації закладів середньої освіти відзначають диференційний підхід, якій практикує ГО "Ліга офіцерів" під час викладання матеріалів. Презентації розроблені не лише з урахуванням вікової категорії учнів, а й окремо для педагогічного складу закладу. При цьому основні зусилля тренерів спрямовуються на встановлення двостороннього зв’язку з аудиторією, що значно полегшує засвоєння практичного алгоритму дій за напрямком мінної безпеки.

Проєкт з організації інформування учнів правилами мінної безпеки здійснюється в період з вересня 2022 року по лютий 2023 року та має охопити 131 заклад середньої освіти Київщини.

Як проходять навчання з мінної безпеки серед школярів Київщини / Фото надані 24 каналу

Якою буде подальша доля проєкту

У коментарі 24 каналу менеджер проєкту Андрій Коренько відзначив, що після завершення проєкту Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні вирішуватиме, чи продовжувати роботу в цьому напрямку. Зокрема американська сторона опиратиметься на відгуки, які, як зауважив Коренько, зараз дуже позитивні як від адміністрацій шкіл, так і від районних відділів освіти. То ж після цього можна буде говорити про перспективи розширення проєкту і проведення таких навчань і в інших регіонах України.

Андрій Коренько також відзначив, що американські партнери надають не лише економічну та військову підтримку Україні, але й сприяють в реалізації таких важливих проєктів.

Приємно відзначити, що американська сторона не лише допомагає у фінансовому, економічному, військово-технічному планах, але й інвестують в такі гуманітарні проєкти, які спрямовані на створення зони безпеки для учнів, шляхом навчання учнів правилам мінної безпеки,

– наголосив Коренько.

Такі навчання, які зараз проводять серед школярів Київщини, уже проводили у школах Луганщини ще до повномасштабного російського вторгнення. Тоді навчання з мінної безпеки отримали високу оцінку від департаменту освіти Луганської області та від американської сторони.

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Окупанти наскільки сильно забруднили Київщину мінами, що за словами голови ОВА Олексій Кулеби, на повне розмінування потрібно від 8 до 10 років. Тому питання мінної безпеки є та залишатиметься актуальним протягом цього часу.