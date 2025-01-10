Трендові відео для TikTok: школярі та пес Патрон провели урок з мінної небезпеки

Учні Мереф'янського ліцею, які перемогли в конкурсі від ДСНС та ЮНІСЕФ, провели заняття з мінної безпеки у своїй школі. Вони створили соціальний ролик, у якому пояснили, як поводитися з небезпечними предметами, а тепер діляться цими знаннями під час уроку. До заняття долучився й пес Патрон.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в ефірі 24 Каналу розповіла, що діти здобули перше місце наприкінці року на конкурсі "Двіжимба 2.0". У своєму відео для TikTok вони доступно пояснили одноліткам і дорослим правила мінної безпеки.

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На заняття як сюрприз завітав пес Патрон зі своїм власником, які тимчасово перебували на Харківщині.

Пес Патрон у гостях

Діти могли сфортографуватися з чотирилапим героєм / 24 Канал

Діти отримали можливість сфотографуватися з відомим чотирилапим героєм та дізнатися важливу інформацію про мінну безпеку.

Сьогодні команда переможців провела урок для наймолодших учнів. Те, що вони роблять разом, дійсно надихає. Діти, від шестирічних малюків до дев'ятикласників, сприйняли це із захопленням і хочуть продовжувати,

– зазначила журналістка з Харкова.

Начальник частини піротехнічних робіт ДСНС у Чернігівській області Михайло Ільєв пояснив, що метою уроку було донести до дітей інформацію про небезпечні предмети, які вони можуть зустріти. Серед таких небезпек – міно-пастки, протипіхотні й протитанкові міни, залишки артилерійських боєприпасів або ракет.

Ми наголошуємо, що до таких предметів не можна підходити, чіпати їх – потрібно викликати служби за номером 101. Це все робиться, щоб зменшити кількість мінно-вибухових травмувань серед цивільного населення,

– додав власник пса Патрона.

У школі дітям провели заняття з мінної безпеки разом з Патроном / 24 Канал

Діти готувалися до конкурсу протягом двох місяців. Щосуботи вони збиралися, багато разів перезнімали відео, шукали нові ідеї та відстежували тренди у соціальних мережах.

Ретельна підготовка у вихідні

"Наша мета була створити трендове відео, яке потрапило б у рекомендації. Спочатку ми досліджували тренди в TikTok, щоб подати інформацію цікаво. Також використовували сайти ДСНС і дослухалися до порад старших", – поділився учень 9 класу Олександр Грау.

Вчителька Євгенія Ашуєва зазначила, що інформація через TikTok і сучасні соцмережі стає більш доступною та зрозумілою для дітей, ніж звичайні шкільні лекції.

Важливу інформацію, яка може зберегти життя, розповідали найменшим школярам / 24 Канал

На конкурс були подані роботи 608 команд. У кожній команді брало участь по 10 школярів. Навіть ті, хто навчається дистанційно й не може регулярно відвідувати заняття у класах, знаходять можливості долучитися до такої важливої роботи.

"Якщо помножити на 608 команд, можна зрозуміти, наскільки масштабним і цікавим є цей проєкт для українських навчальних закладів", – підсумувала журналістка з Харкова.