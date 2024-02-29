Міністерство оборони України намагається через суд стягнути гроші за невиконані контракти на постачання зброї з підприємств, які пов'язують з колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським. Зокрема, мовиться про компанію "Українська бронетехніка".

Про це пише УНІАН, посилаючись на журналістське розслідування "Збройовий барон" Пашинський. Історія кримінального збагачення на війні".

Читайте також Пашинський завищував ціни на закупівлі озброєння для ЗСУ та атакував Держаудитслужбу, – ЗМІ

Компанія Пашинського отримувала 100 відсоткову передоплату за всіма військовими контрактами Міноборони

У розслідуванні, посилаючись на джерела в силових структурах і оборонному бізнесі, зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення "Українська бронетехніка" стала одним з основних контрагентів Міноборони. Річ у тім, що в перші місяці українська влада змушена була швидко і за будь-яку ціну налагоджувати постачання зброї для армії.

Зокрема почали співпрацю з Сергієм Пашинським, що з 2014 року займався бізнесом в оборонній сфері. Однак згодом, коли відбулася диверсифікація постачальників озброєння, виникли серйозні запитання до контрактів 2022 року. Мовиться й про угоди з "Українською бронетехнікою".

Як виявилося, від Міністерства оборони компанія Пашинського отримувала 100 відсоткову передоплату за всіма військовими контрактами. Як пишуть журналісти, за умовами контрактів, "Українська бронетехніка" справді мала здійснити поставки "товарів подвійного призначення" (зброї) у перші місяці повномасштабного вторгнення. Проте більшість з них виконали частково лише через рік, а через деякі й досі тривають судові процеси щодо стягнення грошей за невиконання.

Також в розслідуванні зазначають, що Пашинський займався накручуванням штучних націнок в оборонній сфері. Про це, зокрема, свідчать оприлюднені записи його розмов з найближчим оточенням, де він рекомендував завищувати ціни на озброєння аж удвічі.

Тобто медійна історія про те, яку поширюють різні наближені до екснардепа блогери, що "Пашинський врятував Київ від російського вторгнення", – це міф і відверта неправда,

– пишуть розслідувачі.

12 лютого НАБУ, САП та СБУ за матеріалами Держаудитслужби оголосили підозру колишньому нардепу Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру, а також чотирьом їхнім спільникам. Їх звинувачують у заволодінні нафтопродуктами на майже 1 мільярд гривень.

Пізніше, 26 лютого, ВАКС узяв Пашинського під варту з альтернативою застави в понад 272 мільйони гривень. І вже 27 лютого члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли цю заставу.