П'ять підрядників Міноборони підживлюють режим Лукашенка: деталі резонансного розслідування

Протягом великої війни група, пов'язаних між собою підрядників Міноборони, фінансували режим Олександра Лукашенка та середнього сина білоруського диктатора – Дмитра. Вони закупляли товари для ЗСУ у компаній, що пов'язані з Білоруссю.

Українська частина такої схеми складається з п'яти компаній, які систематично беруть участь у тендерах Міноборони. Детальніше про сенсаційне розслідування розповіла 24 Каналу розслідувачка NGL.media Єлизавета Чип.

Як українські компанії фінансують режим Лукашенка?

У ході розслідування журналісти виявили українську бізнес-мережу, яка використовувала державні гроші для закупівлі товарів для ЗСУ через компанії-посередників у Польщі, Литві та Сингапурі. Їх контролюють люди, які безпосередньо працюють на білоруський режим.

Так, компанії "Пролог сервіс", "Бізнеском ЛТД", "Колтрейн", "Юністком" та "Агротрейдінг груп", будучи офіційними дилерами китайських заводів-виробників, купували товари оборонного призначення не на пряму у виробників, а в менеджера Лукашенка – Дмитра Шершаня. Він є офіційним власником та директором польської компанії Nobs.

"Хоч у польському реєстрі він вказаний громадянином Польщі, проте під час дослідження я виявила, що Шершань, окрім польського громадянства, має ще й білоруське. Вже 10 років він є незмінним директором офіційного дилера підстанційного білоруського БелАЗу – компанії "Белазія"", – зауважила Єлизавета Чип.

Довідка. Білоруський автомобільний завод (БелАЗ) – понад 40 років виготовляє вантажні машини зокрема для гірничорудної промисловості. Це одна з найприбутковіших компаній Білорусі. З 2021 року БелАЗ опинився під санкціями як компанія, що значною мірою фінансує режим Лукашенка та є відповідальною за репресії проти громадян.

Більшу частину своєї продукції БелАЗ продає за кордон та робить це через мережу підконтрольних дилерів. Головний експортер БелАЗу – ТД "БелАЗ", 45% якого належить білоруській компанії "Президентський спортивний клуб. Саме її контролює середній син Олександра Лукашенка – Дмитро Лукашенко.

Коли я запитала в українських компаній, чи знають вони, що співпрацюють з менеджером Лукашенка – Дмитром Шершанем – мені відповіли, що нічого не знають про "білоруське життя" Шершаня, бо для них він – поляк. Хотілось би вірити, що це випадковість, проте при подальшому дослідженні виявилося, що це не так,

– наголосила розслідувачка.

Журналістам вдалося з'ясувати, що до співпраці з польською Nobs, 5 українських компаній купували оборонні товари в сінгапурської компанії WNC, та литовської – Namowa. WNC є материнською компанією офіційного дилера БелАЗу – "Белазія", якою керує Дмитро Шершань, а Namowa – продавала українським компаніям те, що закупляла у WNC.

Наразі, за словами журналістки, розслідування наразі не набуло суспільного резонансу, однак є сподівання, що на цю кричущу інформацію звернуть увагу СБУ та НАБУ.

