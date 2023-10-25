Буде більше дронів: у Міноборони ухвалили важливе рішення

У Міноборони заявили, що допустили до експлуатації одразу кілька нових зразків БПЛА. Це означає, що дронів в України суттєво побільшає.

У Міноборони наголосили, що це вперше відбулося завдяки новій схемі. Мовиться про спрощений допуск іновацій на поле бою. Термін становить лише декілька днів. Пресслужба Міноборони наголосила: те, що гальмувало місяцями, нарешті запрацювало на новим алгоритмом. Цього разу він – швидкий та прозорий.

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FPV-дрони – реальні інструменти для знищення ворога та захисту нашої країни, тому Міноборони робить усе, аби їх ставало більше,

– мовиться у повідомленні.

Як відреагував Федоров

Михайло Федоров відреагував на новинку. Він заявив, що воїни вже протестували нові зразки українських FPV-дронів. Ба більше, герої схвалили їх. Тепер коптери швидше попадатимуть на фронт й допомагатимуть робити окупантам "спекотно".

Федоров нагадав, що раніше допуски до експлуатації тривали декілька місяців.

"Розробки довго тестували, проводили купу непотрібних засідань та розводили бюрократію. Зараз допуск до експлуатації займає лише кілька днів", – наголосив міністр.

Він запевнив, що продовжать працювати, аби українських дронів було ще більше.