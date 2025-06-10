Міноборони випробувало та допустило до експлуатації новий броньовик "Варта-2"

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони новий тактичний бронеавтомобіль "Варта-2".

Про це повідомляє виробник – "Українська бронетехніка" – з посиланням на заступника міністра оборони Валерія Чуркіна. Він наголосив, що забезпечення війська сучасною бронетехнікою залишається одним з пріоритетів Міністерства оборони, інформує 24 Канал.

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Нові бронеавтомобілі мають відповідати жорстким критеріям ефективності, надійності та насамперед мати високий ступінь захисту екіпажу та десанту. Важливо, щоб в нове озброєння та техніку, які пропонуються для війська, закладався значний технологічний потенціал, зокрема, щодо вогневої потужності, захищеності, функціональності,

– зазначив Валерій Чуркін.

Що варто знати про "Варту-2"

Як розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, при розробці бронеавтомобіля "Варта 2" компанія врахувала десятирічний досвід роботи та вимоги фронту.

"Бойова колісна машина «Варта 2» – це машина поля бою. Технічні параметри бронеавтомобіля дозволяють встановлювати різноманітні бойові модулі, що забезпечує значну вогневу потужність і суттєво розширює спектр завдань, які може виконувати така бойова одиниця. Нам вдалося успішно інтегрувати на автомобіль вітчизняний бойовий модуль «Січ» 30 мм", – розповів Бельбас.

"Варта-2" / Фото, надане 24 Каналу

За його словами, головне завдання "Варти – 2" – надійний захист бійця на полі бою. Саме тому компанія під час розробки особливу увагу приділяла відповідним технічним параметрам: балістичний захист автомобіля відповідає стандарту STANAG 3, а протимінний захист – класу 3А/3Б.

Бельбас також акцентував на тому, що "Варта-2" за своїми технічними параметрами та рішенням не має аналогів на ринку. Вона є по суті першим такого класу бронеавтомобілем, який створив саме вітчизняним ВПК.

"Такої техніки на фронті потрібно багато, тому додатковою перевагою «Варти 2» є вартість: якщо ми матимемо нормальне серійне замовлення, цей автомобіль буде дешевший за схожі вітчизняні автомобілі, і значно дешевший, ніж закордонні", – переконаний гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка".