Міноборони хоче відмовитись від короткотермінових контрактів у ЗСУ

Міністерство оборони України хоче відмовитись від короткотермінових контрактів на службу у ЗСУ. Військове відомство пропонує підписувати договори щонайменше на 3 роки.

Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Миронюк на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни".

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Від короткострокових контрактів втрачає держава

Якщо ти ставишся до цього (контракту – 24 канал) як заробітчанин, то підписуєш на 6 місяців, на один рік, на два роки. Але від цього втрачає держава. Тому зараз Міноборони веде роботу щодо внесення змін: ми вважаємо, що повинні контракти підписуватися не менше ніж на 3 роки,

– зазначив Миронюк.

У Міноборони запевняють, що довготермінові контракти практикують у збройних силах багатьох країн. Заступник міністра наголосив, що служба повинна бути покликанням. Держава зі своєї сторони має дати повний пакет забезпечення для військового. Поки що над цим посилено працюють, запевнили у відомстві.

Найкраще, якби контракти підписували на 5 – 10 років

Найкраще, кажуть у міністерстві, якби контракти підписували на 5 – 10 років. Проте для цього необхідно створити умови для військових, аби служба для них виглядала привабливою.